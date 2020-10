Сърфирането в интернет ни предоставя бърз достъп до информация и мултимедия, но може да бъде доста досадно, заради големия брой реклами в сайтовете. Потребителите има как да спрат повечето подобни съобщения, но въпреки това услуги като YouTube постоянно подобряват своите рекламни формати. Google Chrome е предпочитано решение за милиони потребители, което също предлага инструменти за блокиране на реклами. Това не променя факта, че основния източник на приходи за Google е именно дигиталния маркетинг. Ако използвате уеб браузъра е добре да знаете за интересна промяна, която скоро може да стане част от десктоп версиите на Google Chrome. Софтуерните инженери на компанията вече са започнали тестове с функция, която може да започне да показва реклами на началната страница на уеб браузъра. Потребителите на експерименталната Chrome Canary версия вече имат достъп до панела с реклами, който е разположен в долната част на търсачката. Тестовете са свързани единствено с "New Tab" раздела, съобщава GizChina. Все още няма потвърждение за интеграция на функцията към стабилните версии на Google Chrome. За да активират рекламите в "New Tab" страницата е необходимо потребителите да въведат командата "chrome://flags" в URL лентата. Следващата стъпка е да включват "NTP Modules" и "NTP Shopping Task Module". Със сигурност интеграцията на подобни съобщение при стартирането на раздел в браузъра може да се превърне в допълнителен източник на приходи за Google. Компанията вероятно ще бъде внимателна, тъй като регулаторите вече стартираха разследвания срещу рекламната им стратегия и възползване от монополна позиция. Всяка година Google печелят повече от $160 млрд. от показването на реклами в профилите на потребителите. Няма да е изненадващо, ако рекламите в "New Tab" раздела станат факт първо в мобилната версия на браузъра. По всичко личи, че Google ще продължат да инвестират в разработването на алтернативни рекламни формати, с които да се възползват от популярността на своите продукти. Още от Digital: Google Chrome ще улеснява споделянето на линкове в интернет