Nokia планират да проведат голямо събитие на 6 декември, на което се очаква да видим поне три нови смартфона от компанията. Броени часове преди премиерата разбираме повече детайли за две от устройствата, а именно Nokia 3.1 Plus и Nokia 5.1 Plus. Teзи два модела се разработват като наследници на Nokia 3.1 и Nokia 5.1, които бяха представени през. Успоредно с това компанията ще ни покаже за първи път и дългоочаквания Nokia 8.1 на предстоящото си събитие, съобщава PocketNow. Информацията е на холандската онлайн верига Belsimpel, която стартира продажбите на смартфоните преди премиерата. Nokia 3.1 Plus е бюджетно предложение с 6-инчов дисплей, който поддържа HD+ резолюция от 1440х720 пиксела при съотношение на екрана от 18:9. Операционната система е Android 8.1, като са предвидени софтуерни ъпдейти за период от три години. Моделът се захранва от осемядрен MediaTek Helio P22 процесор, който е осем ядра и е допълнен от 3GB RAM. В задната част има две камери с 13МР и 5МР резолюция, а батерията е със заряд от 3500mAh. Дисплеят на Nokia 5.1 Plus е с 5.8-инчов диагонал и поддържа 1520х720 резолюция. Смартфонът се захранва от Helio P60 процесор с 3GB RAM и 32GB памет и има същата двойна задна камера. Даните разкриват, че HMD Global ще стартират продажбите още преди края на годината. Цената на Nokia 3.1 Plus ще бъде €179, докато Nokia 5.1 Plus ще е наличен в Европа за €259. Oще от Digital: Всички смартфони на Nokia ще получат ъпдейт към Android 9.0 Pie