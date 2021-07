По-голямата част от потребителите съхраняват много лична информация на компютрите си. Ето защо може би е дошло време да започнете да търсите начини как да защитите тези данни, независимо дали искате да ги държите далеч от членовете на семейството си или искате да се предпазите от евентуални хакерски атаки.

Това е по-лесно да се направи, отколкото навярно си мислите! Можете да избирате между няколко различни метода, всеки от който предлага различно ниво на защита. Има възможност да скриете данните си и те да не се появяват на вашата система, или да използвате пароли или да криптирате данните си.

Във всеки случай се нуждаете от правилния начин, а за това ще ви помогнат съветите на анализаторите от PC World. С тяхна помощ ще разберете как да скриете данните си в Windows. За целта вижте 4 начина за защита на данните в Windows.

1. Скриване на данни

В Windows има вграден метод, който ви позволява да скриете отделни файлове или папки. Стартирайте Windows Explorer и отидете на Organize > Folder and search options и изберете таба View. Под ‘Hidden files and folders’ изберете ‘Don’t show hidden files, folders, or drives’ и след това натиснете ‘OK’.

Сега, за да скриете вашите данни, кликнете с десния бутон върху папката или въпросния файл, изберете ‘Properties’, след това в таба ‘General’ I кликнете върху ‘Hidden’. За допълнителна защита изберете ‘Advanced’. За да се покажат вашите скрити данни, просто повторете горните стъпки, но този път махнете отметките до определените опции.

2. Скриване на диска

Това ви дава възможност да собавите още едно ниво на защита. За да започнете, извършете търсене в системата ‘disk management’ и изберете съответния резултат. Това действие ще ви отведе до прозорец, който ще ви покаже всички дискове, вътрешни и външни, свързани с вашата система. Кликнете с десния бутон на устройството, което искате да скриете и изберете ‘Change Drive Letter and Paths’. От новия прозорец, който се отвори, изберете буквата на устройството, кликнете върху ‘Remove’ и след това кликнете върху ‘OK’. Отново трябва да преминете през тези стъпки, за да укажете на системата да показва отново диска.

3. Защита с парола

Windows не разполага с вграден метод за защита на вашите данни с парола, ето защо ще трябва да използвате софтуер на трети страни. Ще откриете, че повечето от тези програми са платени, но има разбира се и безплатни, като например SecretFolder.

4. Криптиране

Ако търсите най-сигурния начин за защита на вашите данни, ще трябва да ги криптирате. Горните методи ще ви помогне до известна степен, но те имат своите недостатъци. Използването на метода за криптиране ще ви гарантира, че само хората, които имат ключ за декриптиране ще получат достъп до данните ви. Ще имате нужда от програми като VeraCrypt и AxCrypt. С тях ще може да криптирате папки и файлове просто като кликнете с десен бутон върху данните и изберете съответната опция от менюто.