Честита Нова година от екипа на Digital.bg

Повечето от нас имат много снимки във Facebook, но всъщност не използват тази платформа като дългосрочно решение за съхранение. Google Photos се превърна в предпочитаната от мнозина услуга за съхранение на цифровите им снимки. Ако все още не сте преместили колекцията си от снимки от Facebook в Google Photos, разгледайте информацията на Android Central, за да разберете как да го направите по най-бързия и безпроблемен начин. Как да преместите снимките си от Facebook в Google Photos? Първата стъпка от този процес започва в приложението Facebook. По-конкретно, трябва да изтеглите всички свои снимки от акаунта си във Facebook в локален файл, за да можете след това да ги качите в Google Photos. Ето най-добрият начин да направите това. 1. Отворете приложението Facebook на телефона си. 2. Докоснете трите точки в горната лента за навигация. 3. Превъртете надолу и натиснете „Settings & Privacy“. 4. Докоснете „Settings“. 5. Превъртете надолу и докоснете „Download Your Information“. 6. Докоснете „Deselect All“. 7. Докоснете „Photos and Videos“. Това трябва да е единствената избрана опция. 8. Превъртете до края на страницата. 9. Докоснете „Medium“ под опцията „Media Quality“. 10. Докоснете „High“, за да изтеглите снимките в най-високото възможно качество. 11. Докоснете „Create File“. Сега трябва да изчакате Facebook да обработи заявката ви. Това не трябва да отнема твърде много време и след като файлът ви е готов, ще получите имейл, който ви известява за това. В този случай копието е поискано в 8:32 и е било готово в 8:37. 12. Докоснете „Download“ до файла. 13. Въведете паролата си за Facebook и докоснете „Continue“. Изчакайте снимките ви да се изтеглят. В зависимост от това колко файла ще изтегляте и колко бърза е вашата интернет връзка, това може да отнеме известно време. След като приключи изтеглянето, можем да преминете към следващите стъпки. 14. Отворете приложението Files на телефона си. 15. Докоснете Facebook файла. В случая той е озаглавен facebook-joemaring. 16. Докоснете „photos_and_videos“. 17. Докоснете трите точки в горната дясна част на екрана. 18. Докоснете „Extract to....“ 19. Докоснете „Extract.. След като всичко приключи с извличането, време е да преминете към последните стъпки. 21. Отворете Google Photos на телефона си. 22. Докоснете трите точки в горния ляв ъгъл на екрана. 23. Докоснете един от новите албуми от Facebook. 24. Докоснете плъзгача до „Back up & sync“. Ще трябва да преминете през тези стъпки за всички албуми, които искате да архивирате в Google Photos, и въпреки че е малко досадно, това е най-добрият метод. Вижте каква е разликата между различните опции за качество на снимките в Google Photos