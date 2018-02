Вече ви информирахме, че остарелите батерии са основната причина за забавянето на работата на iPhone. Компанията потвърди, че използва софтуерни алгоритми, за да намали оптималната производителност на по-старите си модели. Основният мотив зад това решение е, че ъпдейтите към iOS и новите функции в платформата претоварват устройствата, което може да предизвика проблеми с батерията. Подмяната на този ключов компонент на iPhone е сложен и скъп процес, заради дизайна на iPhone. Aко ви се струва, че смартфона работи по-бавно от обикновено има няколко начина, с които да проверите дали е засегнат от този проблем. Най-бързият и лесен начин да проверите е изтеглянето на мобилни приложения като GeekBench и CPU Dasher X, предаде MakeUseOf. След като изтеглите подобен софтуер ще бъдат направени серия от тестове, които ще изчислят как работи вашия смартфон и дали има проблеми с неговата производителност. В интернет има специализиран уеб сайт за тази цел. Неговото име е SlowApple и може да извърши тестовете, ако имате iPhone 6S или по-висока версия на смартфоните. Имайте предвид, че е нужно да изключите Low Power Mode режима за пестене на батерия, за да получите най-прецизните резултати. Натиснете Go бутона и изчакайте осем секунди, които са нужни на страницата да финализира проверката. Другият вариант е да отворите менюто с настройки и от Battery раздела да проверите състоянието на батерията. Ако има проблем ще видите съобщението "Your iPhone battery may need to be serviced". Вижте какви мерки ще предприеме Apple за проблема с батериите и забавянето на iPhone