Може би сте срещали термина VSCO в Instagram или в приложенията за фотографи, но не сте наясно какво означава? Защо трябва да го използвате? Информацията на make use of предлага подробен преглед на VSCO – един от основните инструменти, които трябва да използват всички фотографи използващи смартфони. Какво е VSCO? VSCO (преди това VSCO Cam) е популярно приложение и платформа за фотографите използващи смартфоните си за снимане. Това е едновременно редактор за снимки на iOS / Android, приложение за камера и място където се събира общността от „създатели за създатели“, където членовете публикуват снимките, които са направили и редактирали с VSCO. VSCO редовно е домакин на творчески предизвикателства и състезания, курира фотоколекции и споделя образователно съдържание – в рамките на своята социална платформа. Какво означава VSCO? VSCO идва от Visual Supply Company – името на компанията зад приложението. Компанията съществува от 2011 ггодина насам и е със седалище в Оукланд, Калифорния. 1. Приложението VSCO Camera VSCO се предлага с вградено приложение за камера, което вероятно е по-функционално от стандартната ви камера. Има обаче уловка: тези разширени функции на камерата са достъпни само за iOS устройствата. Според компанията, това се дължи на ограниченията на Android устройствата. И така, ако снимате с iPhone, VSCO Camera ще ви снабди със следните разширени контроли: - Снимане в RAW - Компенсация на експозицията - Бял баланс - ISO - Скорост на затвора - DSCO за създаване на GIF 2. Фоторедакторът VSCO Като редактор на снимки, VSCO е доста полезен. Може да липсват по-съвременни инструменти като четки и криви, но е идеален за работа с цветове, светлина и контраст. VSCO предлага стандартни инструменти за редактиране като Exposure, Contrast и Saturation. Има и удобен Split Tone инструмент, който ви позволява да регулирате нюанса на сенките и светлините и инструмента HSL, който ви позволява да настроите нюанса, наситеността и лекотата на основните цветове. VSCO впечатлява със своите филтри. Неговата огромна колекция от филтри със сигурност ще ви вдъхнови. Филтрите или предварителните настройки са групирани в колекции, като B&W Fade за монохромни снимки. Можете да добавите предпочитаните настройки към Favorites и да запишете цели рецепти с комбинациите за редактиране. 3. Социалната платформа на VSCO След като направите снимка с камерата VSCO и постигнете желаната естетика, можете да я споделите с общността VSCO. Социалната платформа привлича мобилните фотографи към приложението, защото им позволява да се изразяват творчески, без много социален натиск. Като приложение за социални медии, VSCO се състои от няколко таба: - Your Profile – тук можете да публикувате снимки с надписи и хаштагове и да запазите снимките, които харесвате в Collections. В iOS можете също да създавате визуални истории с изображения и текст в Journals. - Your Feed – тук виждате собствените си публикации, предложени потребители и колекции, снимки от хора, които следите, и препоръчваните за четене постове. - Discover – тук можете да намерите VSCO предизвикателства и курирани колекции, улеснява откриването на снимки, които харесвате и изпращането на вашите собствени. VSCO срещу Instagram Като платформа, ориентирана към изображенията, VSCO може да изглежда подобна на Instagram, карайки ви да се чудите какви са разликите. Накратко, VSCO не е точно приложение за социални медии, а за обединяване на общността на тези, които обичат фотографията. Това не е място където да споделяте живота си, а творчеството си. Ето по какво VSCO се различава от Instagram: - Нито един публичен последовател не може да харесва. Можете да следвате някого или да маркирате снимката като любима, но това ще си остане само за вас. - Можете да публикувате снимките, които харесвате, и да ги организирате в Collections. - Няма опция Stories както в Instagram. Вместо това можете да разкажете история, като създадете Journal със снимки и текст (само за iOS). - Няма реклами. Колко сигурно е приложението VSCO? VSCO има почти култово отношение към тийнейджъри и млади хора (приложението е достъпно за всички над 13-годишна възраст). Тъй като повечето родители не използват и не разбират приложението, онлайн разговорите като цяло са безопасни. В действителност платформата VSCO може да е по-безопасна от Instagram или Facebook. Това е ниша фокусирана върху креативността, и това прави приложението по-малко привлекателно за злосторниците. Потребителите могат да получават съобщения само от хора, които следват, така че ще бъде трудно за непознат да започне разговор с детето ви. Макар че тези функции дават на тийнейджърите чувство за неприкосновеност на личния живот, всъщност няма начин да се направи частен профил в VSCO. Ето защо е най-добре да откажете достъп на приложението до местоположението на детето си и да се уверите, че то спазва правилата и не споделя всичко онлайн. Колко струва VSCO? Членството в VSCO струва $ 19.99 на година и се предлага със 7-дневен безплатен пробен период. Можете да използвате приложението безплатно, но функционалността ще бъде ограничена до някои основни филтри и инструменти за редактиране, както и съдържанието от общността. Вижте 10 полезни трика за по-качествени снимки със смартфон