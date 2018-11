Ако вътрешната памет на вашия iPhone е почти запълнена, може виновникът за това да е кеша. Колкото повече приложения използвате, толкова повече място в телефона ви те ще използват, за да съхраняват информация. Кешът е термин за временни данни, съхранявани от приложения и уеб сайтове, така че те да могат да работят по-ефективно в бъдеще, когато ги отворите отново. Ако например посетите уеб сайт с графичен банер, браузърът ви ще го кешира, така че да не трябва да го изтегляте отново следващия път, когато отворите тази страница. Когато сте в Apple Music, браузърът ще съхрани най-често възпроизвежданите от вас песни, за да можете след време да преминете към тях по-бързо. Кешът е нормална част от съвременните телефони и компютри. Без него телефонът ви ще работи много по-неефиктивно. Но е добре, от време на време да го изчиствате. Това е полезна стъпка за отстраняване на неизправности. За щастие, изчистването на кеша в iPhone или iPad не е трудна работа. Как става това може да разберете от информацията на Make Use Of. Изчистване кеш паметта на Safari За да направите това, отворете приложението „Settings“. Превъртете надолу списъка с инсталирани приложения и докоснете Safari. Ще видите всички видове настройки за Safari, но ние се интересуваме от Clear History and Website Data“, която ще откриете най-отдолу. Докоснете я. Ще видите подкана за потвърждение; докоснете отново „Clear History and Data“. Имайте предвид, че това ще изтрие кеша, както и историята и бисквитките за всички уебсайтове. Освен това, тази информация се изтрива и за всички устройства, които използват вашия iCloud профил. Ако предпочитате, можете ръчно да изчистите кеш паметта за конкретни уеб сайтове, вместо да ги изтривате всички. Направете това, като изберете „Advanced“ от опциите на Safari, след което изберете „Website Data“. Ще видите списък на всички сайтове, които са запазили данни на вашия iPhone или iPad. Докоснете „Edit“ в горния десен ъгъл, след което натиснете символа „Delete“ отляво на всеки запис, който искате да изтриете. Когато приключите, натиснете Done. Използвайте линка Show All Sites, в долната част на списъка, за да видите повече или да търсите с лентата в горната част. Изчистване кеша на приложенията За разлика от Safari, изчистването на кеша за други приложения зависи от това какво позволява разработчикът им. Някои приложения имат опция за изчистване на кеша, докато други не предоставят такава. За да проверите, отидете в Settings и превъртете надолу списъка, докато не видите инсталираните приложения. Докоснете всяко от тях, за да видите конкретните му настройки. Търсете „Reset Cache on Next Launch“ или нещо подобно. Също така трябва да проверите настройките на отделните приложения за опции за изчистване на кеша. Например можете да изчистите кеша на Spotify, като отворите менюто „Settings“ и изберете „Storage“. Натиснете бутона „Delete Cache“, за да изчистите кеша на Spotify. Ако искате да изчистите кеша на приложение, което не предлага такава опция, като Facebook или Instagram, ще трябва да го деинсталирате и инсталирате отново. Посетете Settings > General > iPhone Storage, за да разберете кои приложения използват най-много място в телефона ви. Това може да ви помогне да определите като приоритет с кое приложение да започнете. Изберете приложение и проверетестойността в полето „Documents & Data“. Ако е сравнително голяма, докоснете „Delete App“ и потвърдете действието. След това отидете в App Store и преинсталирайте ново копие. Можете също така да премахнете приложения по класическия начин: леко натиснете и задръжте икона на приложение на началния екран, докато всички не се раздвижат. Докоснете знака „X“ до иконата на дадено приложение и ще видите подкана да го изтриете. Не забравяйте да рестартирате своя iPhone Макар да не е задължително да рестартирате телефона си когато изчиствате кеша, не забравяйте, че тази стъпка може да реши доста проблеми. Има ли приложения на трети страни за изчистване на кеша? Когато проучвате този процес, може да се натъкнете на програми като iMyFone, които поддържат мощна функционалност за почистване на кеша. В почти всички случаи обаче трябва да избягвате подобни приложения. „Безплатните“ версии на тези приложения правят много малко и само ви примамват да плащате за допълнителни функции. Освен това поради ограниченията на iOS, тези приложения не могат да ви помогнат повече, отколкото вградените възможности в iPhone-а ви. Много по-добре е да отделите няколко минути, за да изчистите кеша на iPhone, като използвате горепосочените методи, отколкото да платите 20 или повече долара за един от тези инструменти на трети страни. Вижте какво да направим, ако имаме проблем с камерата на iPhone