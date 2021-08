Bugatti са производител на автомобили с дългогодишна история. Всеки модел на компанията се отличава с впечатляващ дизайн и характеристики. Луксозните автомобили на този бранд не са по джобна на много потребители, но това не им пречи да набират фенове по цял свят. Сега отново насочваме вниманието ви към Bugatti, но с нетрадиционен за компанията продукт. Френският производител на автомобили си партнира с представители на VIITA в разработката на собствена серия умни часовници. Както обикновено с нови предложения на Bugatti можете да очаквате безпрецедеентно качество и лимитирани количества. Двете компании са комбинирали усилия в създаването на три модела. Имената на смарт часовниците са Bugatti Ceramique Edition One Pur Sport, the Bugatti Ceramique Edition One Le Noire и Bugatti Ceramique Edition One Divo. Корпусите им включват керамично и титаниево покритие, което освен луксозен вид гарантира максимална издръжливост. Умните часовниците се състоят от над 1000 отделни части и могат да следят повече от 90 вида спорт. Интелигентните устройства предлага и възможност за мониторинг на пулса и VO2 Max стойностите. Вграденият GPS чип освен за навигация е подходящо решение да следите времето за ускорение и обиколка, ако сте зад волана на автомобил с марката на Bugatti. Стандартни функции нато следене на нивата на кислород в кръвта, стреса и качеството на съня също са част от умните часовници. Водоучстойчивите покрития предлагат опция за потапяне на дълбочина до 100 метра, като устройствата имат цветни тъчскрийн екрани с 390х390 резолюция и 14-дневен живот на батерията. Всяка покупка ще е свързана и с петгодишна гаранция на Bugatti. Ако не възникнат неочаквани проблеми Bugatti ще стартират продажбите през четвъртото тримесечие. Стартовата цена е €899. Още от Digital: Бъдещите смарт часовници ще се захранват от движението на потребителите