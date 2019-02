Apple планират да проведат първото си голямо събитие в индустрията за годината, което ще се проведе в Steve Jobs Theater в кампуса Apple Park на 25 март. Феновете на компанията вероятно няма да видят премиерата на нов хардуер на тази дата, тъй като плановете на технологичният гигант са съвсем различни. Водещият акцент на събитието ще бъде представянето на нова платена услуга за новини. Всъщност това ще бъде премиум версия на Apple News, която ще осигурява достъп до ексклузивно съдържание. Пазарните наблюдатели очакват платформата да е достъпна за потребителите на цена от $9.99 на месец. Новата услуга ще осигурява неограничен достъп до публикациите на водещи издатели като WSJ, The New York Times, The Washington Post и др. Компанията продължава да договаря със своите медийни партньори финансовите параметри на споразумението им. Първоначалните очаквания са Apple да запазва около 50% от всички приходи, но преговорите не са финализирани, съобщава MacRumors Останалите детайли за услугата все още не са известни, но вероятно скоро ще научим повече за плановете на Apple. Интеграцията на ексклузивна услуга за новини в iPhone и iPad със сигурност ще се хареса на доста потребители. Събитието на 25 март няма да е свързано с премиерата на други устройства, като акцента ще е бъдещето на Apple News. Oстава да се въоръжим с търпение, за да научим какви други изненади ни е подготвила компанията на 25 март. Oще от Digital|: Шест полезни неща, които може да правите в Apple App Store