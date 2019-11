Google непрекъснато пуска нов софтуер и актуализации и по тази причина е много трудно да се следи всичко ново, което излиза на пазара. Не всички нови инструменти обаче са толкова полезни, колкото би ни се искало. Ето защо от Make Use Of са съставили списък с най-добрите приложения, инструменти и актуализации на Google, които можете да използвате. Естествено, интернет гигантът се фокусира повече върху приложенията и уебсайтовете за Android, но има и няколко междуплатформени инструменти, за които е добре да знаете. 1. Digital Well-Being for Families (онлайн) Google създаде мини-портал за семействата като част от своята инициатива за цифрово благополучие, имащ за цел да помогне на всеки да разбере как да взаимодейства с технологиите по правилен начин. Това е един чудесен инструмент, който помага да научите повече за това как да балансирате дигиталния и личния си живот. Ръководството за семейства има шест елемента: - Decide when and how to use devices (Създайте навици кога и как да използвате устройства). - Find positive content (Научете се как да намирате полезно съдържание според интересите си). - Determine when your kids are ready for a device (Разберете кога детето ви е готово да има устройство). - Use social media meaningfully and responsibly (Използвайте социалните медии смислено и отговорно). - Make gaming a positive experience (Научете се как да извлечете максимум ползи и приятни преживявания от видео игрите). - Balance offline and online activities (Балансирайте офлайн и онлайн дейностите). 2. Unlock Clock (Android) Unlock Clock е безплатно приложение за Android. Всеки път, когато отключите телефона си, то ще актуализира брояч, който е доста голям и стои постоянно пред вас. По този начин Google ви помага да осъзнаете колко много от времето, което имате за работа или учене прекарвате пред телефона си. Часовникът се нулира всеки ден и предлага актуална информация за дата и време, както и лентата на Google Assistant за бързо търсене. 3. We Flip (Android) Ако вие и вашите приятели прекарвате твърде много време с телефоните си когато сте заедно, значи трябва да опитате играта We Flip, за да разберете кой има най-голям проблем с това. Когато се срещнете, включете We Flip на всичките си телефони и започнете сесия. Сесията приключва когато някой отключи телефона си и по този начин можете да проверите в края на срещата кой се е справил най-зле. В допълнение, приятелите може да си поставят допълнителни стимули за разумно ползване на телефона, като се разберат предварително, че който има най-малко отчетено време във We Flip (тоест, използвал е телефона си най-много докато е бил сред приятели) плаща сметката на всички! 4. Post Box (Android) Благодарение на това безплатно приложение за Android, може да отлагате пристигането на нотификации на телефона си. В момента обаче можете да избирате измежду само четири предварително определени времеви интервала, което разбира се, е възможно да се подобри с бъдещите актуализации. Post Box да позволява забавяне на известията с 15 минути или половин час, което би било изключително полезно в определни ситуации. 5. Morph (Android) Morph е фантастично безплатно приложение за създаване на профили за вашия телефон. Във всеки профил задавате няколко приложения, които са полезни. Освен това можете да добавяте за всеки профил както времеви интервал, така и GPS местоположение. Когато достигнете до зададена локация или до определено време от деня, Morph автоматично се задейства, за да ви дава достъп само до тези приложения, които сте задали във вашия профил. По този начин няма да се разсейвате по време на работа – като проверявате постоянно социалните медии, например, или друго подобно. 6. Desert Island (Android) Ако считате, че сте от хората, които не са пристрастени към телефона си, трябва да изпробвате това приложение на всяка цена. Ще се изненадате да разберете колко време губите с взиране в диспеля на телефона си. Ако не вярвате, значи трябва да изпробвайте Desert Island. Приложението ви принуждава да изберете само седем основни приложения, които ще можете да ползвате в рамките на 24 часа и заключва всички останали. Избраните приложения се показват на началния ви екран, а ако имате спешна нужда от нпкоя услуга, която не е в този списък, ще можете да я използвате по спешност, но ще трябва да се „предадете“. Така че, Desert Island е идеалната възможност за лично предизвикателство на какво можете да устоите и на какво – не. 7. Rivet (Android, iOS) и Bolo (Android) Google предлага две нови приложения, за да помогне на децата да се научат да четат по-добре. И двете приложения разполагат с голяма библиотека от илюстрирани книги с вградено разпознаване на речта. Приложенията работят офлайн и не показват реклами. 8. Touring Bird (онлайн) Много потребители бяха разочаровани, когато Google спря Google Trips. Затова онези, които обичат да пътуват, могат да се възползват от Touring Bird. Touring Bird е пътеводител, който казва на туристите всичко, което биха искали да знаят за даден град. Има сравнение на цените, билети и дейности, което обикновено изисква много планиране и проучвания. В момента има информация за най-популярните дестинации за пътуване в света. С течение на времето Google се надява да добави още градове. 9. You Asked, Art Answered (онлайн) Google си партнира с BBC, за да накара художници и креативни мислители да отговорят на някои от най-често срещаните въпроси отправяни към търсачката на Google. Естествено, отговорите са малко по-различни от това, което очаквате. Например, художникът Анди Холдън размишлява над вечния въпрос „Какво е любов?“ чрез популярна песен. А ако обичате Англия, ще харесате отговора на въпроса „Какво означава да си британец?“. Вижте 5 настройки, които ще подобрят сигурността на профила ни в Google