Стратегията на Huawei в мобилната индустрия продължава да бъде силно засегната от търговските забрани на американското правителство. Компанията разработва собствена операционна система за смартфони и обмисля всички възможни ходове. Някои анализатори дори споменаха за възможността да бъде продаден бизнеса с Honor смартфони. По този начин Huawei искат да преодолеят някои санкции, които в момента не им позволяват да бъдат конкурентни на другите производители на смартфони. Оказва се, че китайския производител наистина разглежда сериозно опцията да продаде Honor бранда. Според информация на Reuters параметрите на подобна сделка вече за почти финализирани. Първоначално се спекулираше със сума от порядъка на $2.2 млрд и $3.7 млрд, но цената ще бъде много по-висока. Информацията разкрива, че купувачи на бизнеса със смартфони Honor са местното правителство в Шензен, както и IT доставчика Digtial China. След серия от продължителни преговори между двете страни се стига до окончателните финансови параметри на сделката, които ще надхвърлят $15 млрд., информира AndroidAuhotiry. Сделката ще включва още отдела за развойна дейност и маркетинг на смартфоните Honor в сегмента на смартфоните, както и веригата от доставки. Сумата ще бъде преведена под формата на кешово плащане и ще бъде потвърдена официално до броени дни. Съгласно споразумението Digital China Group ще се превърне в най-големият акционер в Honor Terminal Co Ltd. дружеството, в което ще притежава почти 15% дял. Успоредно с това скоро ще бъдат избрани и добавени поне три инвестиционни компании, които ще се изберат от локалното правителство. Очаква се всяка от тях да притежава между 10% и 15% от дружеството. Амбициозните планове предвижда да продължат бизнес операциите и развитието на портфолиото от устройства с бранда Honor. Не се предвиждат големи структурни промени и Honor ще запазят повечето от 7000 служители. Основната цел е компанията да излезе на борсата в следващите три години. Президентските избори в САЩ и несигурността относно стратегията на новата администрация в Белия дом също ускорява финализирането на сделката. Oще от Digital: Huawei е генерирала по $35 млн. печалба на ден през първата половина на 2020г.