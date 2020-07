Маските се превърнаха в неизменна част от ежедневието ни заради ограниченията свързани с пандемията. Носенето на този аксесоар е препоръчително средство да се предпазим от околните и задължително за пазаруване в магазините. Вече свикнахме с носенето на защитни маски, а сега разбираме за друго полезно тяхно приложение, тъй като могат да станат причина за интересна технологична иновация. Вероятно сте забелязали колко много снимки и видео клипове с социалните мрежи и популярните приложения включват хора, които носят маски. Разбира се това е нормално с оглед препоръките за социално дистанциране на властите и здравните служби. Правенето на селфи от смартфоните, докато носим маска може да се превърне в средство за подобряване на технологиите за лицево разпознаване в индустрията. Именно това е амбициозната цел в нов проект на учени от US National Institute of Standards and Technology. Първата стъпка е създаването на база данни с множество селфита на потребители, които носят защитни маски от цял свят, предаде CNet. След това тази информация ще се използва за тренирането на алгоритми с машинно обучение, които са в състояние да разпознават лицата на хората дори при употребата на маска. Тези аксесоари прикриват част от лицето и могат да фокусират изцяло вниманието към видимата му част. Обучението на софтуер, който се задоволява от по-малко детайли за удостоверяване на идентичността е приоритет за редица компании и може да превърне лицевото разпознаване в още по-популярна технология. В интернет съществуват онлайн библиотеки с хиляди подобни изображения, които спестяват излишни средства и време на учените. Първите тестове включват база данни с над 3000 снимки, открити с хаштагове свързани с маски, като внимателно се подбират 1200 с най-доброто качество. Разработката на алгоритмите засега е в начална фаза, но колкото повече тестове се правят, толкова по-добър става изкуствения интелект в разпознаването на потребителите. Учените се надяват с подобни иновации да направят смартфоните още по-добри в идентифицирането на хора, които носят маски срещу COVID-19. Още от Digital: Защо всички трябвa да носим защитни маски срещу коронавирус