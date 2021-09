Find My Device

Google планират да актуализират функционалността на "Find My Device" екосистемата. Следващият ъпдейт на приложението ще предложи още един полезен инструмент. От компанията експериментират с идеята да използваме други устройства с Android, за да локализираме изгубен смартфон или дори автомобили. В този случай е необходимо да сте актуализирали инфотейнмънт системата към последния ъпдейт на Android Auto. Със сигурност тези подобрения ще допадната на много потребители, особено на най-активните, които използват в ежедневието си голям брой мобилни устройства. Друга интересна новация, която ще стане част от Find My Device е възможността да "споделяте" собствеността на устройство с други потребители. По този начин ще има как да проследите изгубен смартфони, дори ако няма връзка към интернет. Според официалните данни вече ще може да се логваме с Google акаунт в инфотейнмънт системите, които работят с новите версии на Android Auto, съобщава TimesOfIndia. Toва ще улесни откриването на автомобилите в случаите, когато подозирате, че са откраднати. В същото време ще предотврати възможността трети страни да имат достъп до поверителната информация, която съхраняване е в прoфилите. Google вече провеждат активни тестове с подобренията и вероятно скоро ще са достъпни за всички потребители. Технологичният гигант работи и над функция, която е сходна с Find My мрежата на Apple. Приложението позволява да локализирате устройства, които са логнати в един профил, както и да следите AirTag аксесоарите. Следващата версия на Google Play Services (Version 21.24.13) ще предложи подобен инструмент за устройствата с Android. Oще от Digital: Как най-бързо да намерите изгубен или откраднат смартфон