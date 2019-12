Не е добре да се забравят добрите идеи, нали? Не винаги обаче около нас се намират лист и химикал, за разлика от телефона ни, който е винаги с нас. Ето защо е разумно да имате поне едно инсталирано приложение за водене на бележки. Ако се питате кое да е то, разгледайте предложенията на Review Geek. Нуждите на всеки са различни. Това, което ученикът ще намери за безценно, когато си води бележки по време на час, може да бъде тромаво за човек, който върви по улицата, опитвайки се да запише онази страхотна идея, която току-що го е осенила. Ето няколко неща, над които да помислите, за да си помогнете в избора на най-подходящото за вас приложение. - Опции за организация: Ако смятате, че нещо е достатъчно важно, за да го запишете, ще искате да го намерите по-късно когато ви потрябва. Опциите за организация могат да бъдат всякакви – от папки до дори проста цветова координация, но важното е да ги има. - Методи за въвеждане: Притежаването на повече опции винаги е добре дошло, дори и да мислите, че обикновеното въвеждане на бележки е достатъчно. Възможността да правите неща като запис на аудио или ръкописни бележки може да бъде по-полезно, отколкото смятате. - Поддръжка на различни платформи: Дори ако използвате основно Android, достъпът до бележките ви на други устройства ще бъде полезно и дори може да се окаже жизненоважно. - Дизайн: Приложението трябва да е лесно за използване и навигация, но дизайнът също трябва да предлага това, от което се нуждаете. Независимо дали това означава просто оформление за възможно най-бърз достъп за създаване на бележки или за представяне на всичките ви опции по всяко време. Google Keep Keep е чудесно приложение за записване на бележки и тъй като това е продукт на Google, вашите бележки автоматично се синхронизират с вашия акаунт, като ги правят достъпни от всяко устройство. Освен това, Keep предлага няколко различни начина за водене на бележки, като бележките могат да бъдат директно свързани с напомнянията на телефона ви. Всички ваши бележки се показват на началната страница на приложението и могат да бъдат цветно кодирани, за да се откроят по-важните. Простият и богат на функции дизайн и синхронизирането в Google акаунта правят Keep отличен избор за повечето потребители на Android. Simple Notes Pro След отваряне на приложението, ще видите нова, празна страница (след първото отваряне на приложението, тя се отваря към последната ви отворена бележка). Това е най-бързия начин да запишете нещо. Можете също да създадете уиджит за още по-бърз достъп. Изгледът на приложението може да бъде напълно персонализиран с опции за промяна на цвета на фона, текста, заглавието и дори иконата на приложението. По време на писането са налични две версии на Simple Notes: безплатна и платена версия „Pro“. Безплатната все още е налична в Play Store, но е с преустановено развитие - това означава, че приложението няма да получава никакви актуализации в бъдеще. Така че ако цената от $1,19 не е проблем за вас, по-добре изтглете платената версия. Keep My Notes Ако установите, че пишете бележки с много абзаци и искате нещо с повече опции от споменатите досега приложения, Keep My Notes е приложението, което трябва да опитате. То предлага много опции за форматиране на текст, което означава, че можете да подчертавате, удебелявате или пишете в курсив. Използването им може да помогне за по-лесно четене на по-дългите бележки. Можете също така да поставяте бележки в режим „четене“, така че бележките по този начин да могат да се четат без случайно да се правят редакции. Броячът на думи и символи също може да бъде активиран. Приложението предлага също контролни списъци, напомняния, ръкописни бележки и аудио бележки. Ако трябва да прехвърлите бележките си на други устройства, можете да ги качите в Google Drive или да ги запишете директно на устройството си като текстов документ. И ако сте загрижени за поверителността, можете да заключите всяка бележка с парола. Keep My Notes е безплатен, но има реклами, ако искате да изчезнат, ще трябва да плащате $ 0,99 годишно. Вижте 7 полезни Android приложения, които работят без Интернет