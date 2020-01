Искате да научите как да актуализирате Google Play Services? Ако Play Services не се актуализира, вероятно не можете да използвате много от любимите си приложения. Това означава, че телефонът ви е почти безполезен. За да не се стига до там разгледайте информацията на Make Use Of за това какво представлява Google Play Services, как да ги актуализирате правилно и защо не можете да ги актуализирате понякога. Какво преставлява Google Play Services? Google Play Services е програма, която позволява на приложенията да взаимодействат със софтуера на Google, като Gmail, Google Search и Google Play Store. Без да се изпълнява Google Play Services на телефона ви, не можете да използвате нито едно от приложенията на Google. Тези, които не могат да актуализират програмата, все още могат да използват алтернативни пазари за приложения за Android, като например App Store на Amazon, F-Droid и други. Ако телефонът ви не се актуализира до най-новата версия на Google Play Services можете да получите необходимите приложения чрез процес, известен като sideloading. Как да актуализирате Google Play Services? Би трябвало Google Play Services да се актуализират самостоятелно, без проблеми. Но ако се появи проблем, ето какво може да направите: 1. Проверете вашата интернет връзка Лошата интернет връзка е причина номер едно Play Services да не се актуализира. Уверете се, че сте свързани със стабилна Wi-Fi мрежа, когато се опитвате да актуализирате. Ако все още имате проблеми, рестартирайте устройството си, за да изчистите временните проблеми. Ако не успеете, трябва да рестартирате рутера си. 2. Изтрийте кеша на Google Services Това е най-добрият начин за разрешаване на проблеми с актуализацията. За да направите това, изпълнете следните стъпки (които могат да варират леко в зависимост от вашата версия на Android и устройството). Отидете до Settings –> Apps & notifications. След което докоснете „See all X apps“. В списъка намерете и докоснете Google Play Services. След това изберете Storage & cache от списъка с опции на страницата му с приложения. Накрая докоснете Clear cache от полученото меню. След като направите това, рестартирайте устройството си. Ако това не помогне, повторете горните стъпки, но вместо това изберете „Clear storage“. 3. Форсирайте ъпдейта на Google Play Services След рестартиране трябва да опитате да форсирате актуализацията на Play Services. Не е необходимо да правите това в повечето случаи, но си струва да опитате, ако продължите да имате проблеми. За целта докоснете надписа Google Play Services в Settings както беше споменато по-горе. Разгънете секцията „Advanced“ и докоснете „App details“, за да отворите страницата му в Play Store. Ако сте на телефона си, можете да отворите страницата на Google Play services в Play Store, за да преминете направо към нея. Зеленият бутон ще показва „Deactivate“, ако сте актуализирали и „Update“, ако може да инсталирате нова версия. Можете също да направите това, като посетите Play Store в уеб браузър и влезете с вашия Google акаунт. Отворете горната връзка към страницата на Google Play Services в Google Play и проверете за актуализация там. Кога не можете да актуализирате Google Play Services? Ето в кои случаи няма да може да актуализирате Google Play Services: 1. Android 4.0 и по-старите версии на платформата не могат да актуализират Google Play Services. Това означава, че ако притежавате Android устройство, работещо с една от тези версии, няма да можете да инсталирате или актуализирате Google Play Services. Тези потребители могат или да инсталират персонализиран ROM или да изпробват алтернатива на Google Play Store, както беше споменато по-горе. 2. Нерегистрираните телефони не могат да актуализират никой от софтуера на Google. Ако сте закупили устройството си в Индия, Китай, Филипините, Виетнам или другаде в Източна или Югоизточна Азия, има вероятност то да е с нелицензирана (или „несертифицирана“) версия на Google Play Services. Наскоро Google блокира достъпа до Play Store за много от тези потребители. Въпреки това компанията остави отворена вратата за регистрация. 3. Силно модифицирани Android устройства. Ако сте инсталирали персонализирана версия на Android или сте променили системната му директория чрез разкодиране, много е вероятно това да е причина за проблема. Поправете грешката “Device Is Not Registered With Google” За да използват софтуера на Google, като Google Play, Gmail и Google Calendar, производителите на устройства трябва да получат разрешение от Google. Някои производители не се занимават с това и инсталират незаверени копия на софтуера на Google на своите смартфони. Google започна да прекъсва тази практика преди време. Ако вашият случай е такъв трябва да регистрирате устройството си с Google. Процесът е лесен; изисква посещение на страницата за регистрация на безсертифицирани устройства на Google (Uncertified Device Registration). Ще имате нужда от Framework Android ID на устройството си. Най-лесният начин да го получите е с помощта на приложението Device ID. Поради проблема ви вероятно нямате достъп до Google Play, така че ще трябва да изтеглите APK файла. След като го извлечете от приложението, въведете идентификационния номер в Google Services Framework Android ID на страницата Uncertified Device Registration. Процесът не е незабавен; може да отнеме няколко часа. След като се регистрирате в Google, трябва да можете да инсталирате ръчно Google Framework Services, което ще ви позволи да използвате Google Play Services. Вижте как и защо е добре да да актуализираме Google Play Services