Вече ви информирахме, че Android Oreo Go е олекотена версия на операционната система за смартфони с по-малко от 1GB RAM. Платформата предлага по-малки версии на популярните приложения на Google с ограничена функционалност, които не изразходват толкова системни ресурси и не заемат голямо пространство. Очаква се първите смартфони с Android Oreo Go да са достъпни на пазара до края на първото тримесечие на 2018г. HMD Global също проявяват голям интерес към операционната система и подготвят премиерата на нов модел. Последните данни на PhoneArena разкриват, че смартфона ще се казва Nokia 1. Това ще е първото устройство с този бранд и Android Oreo Go. Очаква се официалната премиера на пазара да е през март. Техническите спецификации на Nokia 1 включват HD дисплей, чиито диагонал все още не е известен, 1GB RAM и вградена памет от 8GB, която може да се увеличи допълнително с microSD слот за памет карта. Можем да кажем, че това са спецификации, които са характерни за бюджетния клас. Данните разкриват, че Nokia 1 ще може да се купи на пазара за €80, което ще го превърне в един от най-евтините смартфони на пазара. Идеята на Android Oreo Go е да предостави най-новите функции на платформите дори на устройствата, които нямат толкова мощен хардуер. Nokia 1 ще e достъпен модел, който вероятно ще позволи на HMD Global да разширят значително позициите си в глобален мащаб особено в изключително конкурентния бюджетен ценови сегмент. Вижте смартфоните с Android Oreo Go ще имат процесори на MediaTek