Системата за софтуерни ъпдейти продължава да създава неприятности за Мicrosoft. От една страна потребителите се оплакват от начина, по който актуализациите се инсталират автоматично. В същото време доста често ъпдейтите към WIndows 10 предизвикват неочаквани проблеми в работата на устройствата. Именно заради това компанията е много предпазлива в разпространението на Windows 10 May 2019 Update. Microsoft дори използват алгоритми с изкуствен интелект, за да са сигурни, че актуализират единствено компютрите, които са най-подходящи да получат ъпдейта. Компанията ще информира потребителите дали устройствата, които използват са готови за Windows 10 May 2019 Update. В този случай ще бъде показана нотификация, която ги информира, че ъпдейта е наличен, но машината им не отговаря на необходимите изисквания, съобщава mspoweruser. По този начин компанията иска да спести на потребителите бъдещи проблеми, които могат да възникнат след инсталиране на актуализацията. Въпросното съобщение също така информира, че засега няма какво да направите, за да промените ситуацията. Уведомлението се показва единствено на устройствата, които все още не са готови да получат ъпдейт към Windows 10 May 2019 Update, когато потърсите за налични софтуерни ъпдейти. Още от Digital: Вече ще можем да избираме кога да инсталираме софтуерните ъпдейти на Windows 10