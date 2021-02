Skype for Business е алтернативна платформа за комуникация на компанията, която обединява познатия интерфейс и начин на работа на Skype с характерната за Microsoft Lync корпоративна сигурност, съвместимост и контрол. Интеграцията с офис приложенията е водещо предимство на услугата, което може да се каже и за увеличения капацитет за видео разговори. За разлика от стандартната версия на Skype, която лимитира броя на участниците до 25 е възможно максимум 250 души да се включват в конферентна връзка, докато използват Skype for Business. Сигурността на личната информация се гарантира от усъвършенствана технология, която криптира трафика. Както името подсказва Skype for Business е предназначено за бизнес средите, което е причината да награди възможностите на стандартния клиент на Skype. Aлтернативното приложение може да се стартира директно от интерфейса на Microsoft Office, което също е полезно решение. Ако използвате Skype For Business е добре да знаете, че компанията вече разкри плановете си да спре поддръжката за този продукт. Припомняме ви, че Skype for Business няма да може да се използва от потребителите след 31 юли 2021г. Това означава, че приблизително след шест месеца ще се наложи да мигрирате към друго заглавие. В момента има разнообразие от приложения за видеоконференция, които ще ви позволят да общувате свободно с колеги, приятели и любими хора. От Microsoft препоръчват да не напускате екосистемата им и определят Microsoft Teams като най-доброто решение за потребителите. Приложението предлага много повече опции за стартиране и провеждане на видео разговори с големи групи от хора, спрямо Skype for Business. Качеството на връзката също превъзхожда старото приложение. Спирането на Skype for Business ще предостави възможност на компaнията да отделят повече средства за разработка и подобряване на Microsoft Teams. В крайна сметка може да преминете към заглавия на други разработчици, сред които Zoom и Google Meet. Още от Digital: Как Microsoft настрои потребителите срещу любимата им услуга Skype