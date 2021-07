Google официално представиха най-новия си продукт, който е създаден да улесни собствениците на смартфони. Неговото име е "Backup by Google One" и представлява актуализирана версия на настоящата система за архивиране на информацията в устройства с Android.

Услугата ще синхронизира файловете ви в облака и така ще гарантира достъп от други устройства, но също ще предотвратява кражба на информация. Потребителският интерфейс на "Backup by Google One" също е променен, като са премахнати допълнително ненужни UI елементи.

Собствениците на смартфони с Android вече могат могат да правят резервно копие на информация като SMS съобщения, списък с контакти и разговори, Wi-Fi мрежи, уолпейпъри, настройки на екрана и др.

Унифицираното решение на Google ще разшири обхвата на данните до видео файлове, снимки и MMS съобщения. Управлението на файловете може да става директно от Android менюто или от Google One, съобщава 9to5google.

Въвеждането на новата система ще активира по подразбиране опцията за архивиране на MMS съобщения. За да се възползвате е необходимо да инсталирате приложението Google One. Oт менюто с настройки може да включвате и изключвате запазването на резервно копие в "Multimedia Messages" и "Photos And Videos".

Въпреки наличието на името Google One може да използвате системата и директно от настройките на Android. Всеки профил в Google ще е оптимизиран да използва "Backup by Google One", но ще бъде ограничен до безплатните 15GB, които предлага стандартния акаунт.

Устройствата е необходимо да работят с Android 8.0 или по-висока версия на операционната система. Новата услуга на Google ще е достъпна за съвместимите смартфони в следващите седмици.

