OnePlus потвърдиха официално, че ще реализират премиерата на нов смартфон преди края на месеца. Точната дата на събитието е 17 февруари. Компанията е избрала слогана "A Little More Than You Expect". Все пак ще уточним, че няма да видим флагмана OnePlus 10 Pro, който вероятно ще бъде показан за първи път през март. Предстоящото събитие на компанията ще е фокусирано върху OnePlus Nord CE 2, който ще поддържа 5G технологията. Това ще е една от най-интересните характеристики на устройството. Кратко видео показва силуета на смартфона и акцентира върху дизайна, който ще отличава наследника на OnePlus Nord CE 5G. Въпреки, че не са официално потвърдени вече знаем някои от техническите параметри, които да очакваме в смартфона, съобщава AndroidAuthority. Високата производителност ще се гарантира от MediaTek Dimensity 900 процесор, койуто ще има между 6GB и 12GB RAM. Вградената памет ще бъде 128GB или 256GB, като потребителите ще могат да я увеличат с microSD слот за памет карта. Батерията ще е със заряд от 4500mAh и ще се възползват от система за бързо зареждане с мощност от 65W. Това е сериозен ъпгрейд от 30W на предходния модел. ОnePlus Nord CE 2 5G ще е оборудван с тройна камера в конфигурация 64MP + 8MP UltraWide и 2МР макро сензори. Селфи камерата ще е със 16-мегапикселова резолюция. Цената вероятно ще е от порядъка на $320-370.