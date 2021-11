Mercedes-AMG One е впечатляваща концепция, която скоро ще стане реалност. Германският концерн се наложи да отложи няколко пъти премиерата. Въпреки това Mercedes-Benz не са се отказали от своите планове и сега потвърдиха, че производството ще стартира през 2022г. Допълнително ще бъдат публикувани данни кога първите доставки ще достигнат до своите собственици. Припомняме ви, че за първи път Mercedes-AMG One бе показан на изложение през 2017г. с идеята да дебютира на пазара две години по-късно. В крайна сметка разработката на суперавтомобила навлиза в заключителната си фаза, като след няколко месеца стартира масовото производство. Шасито на Mercedes-AMG One е базирано на дизайна и технологиите от болидите във Формула 1. Мощността на двигателя надхвърля 100 конски сили и е предназначен основно за състезания на пистата. Успоредно с това Mercedes-AMG One използва трансмисия, която е идентична със системите използвани във F1. Тези специфики, обаче създават затруднения както за разработката, така и за получаването на регулаторни разрешения. Впечатляващият модел ще може да работи на празен ход при 5000 оборота в минута и предлага 1.6-литров V6 хибриден двигател с турбокомпресор. Сериозно инженерно предизвикателство е да се гарантира, че агрегата оперира оптимално при 1200rpm. съобщава CNet. Експертите на Mercedes-Benz вече са отстранили всички проблеми и благодарение на продължителни тестове с прототипа по европейските писти и улици. Ако всичко върви по план Mercedes-AMG One ще бъде произведен в лимитирана серия от 275 бройки, които вече са разпродадени. Този автомобил представлява само един от примерите за ползотворното сътрудничество с екипа на компанията във Formula 1. Още от Digital: Aвтомобилите на Mercedes-Benz могат да се предупреждават за дупки на пътното платно