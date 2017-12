Не всеки успява да планира пътуванията си добре, а когато имате възможност да пътувате в последната минута нещата могат да станат още по-сложни. Но тези сайтове и приложения, които ни препоръчват от makeuseof ще ви помогнат да намерите възможно най-добрата сделка. Те не са само за намиране на евтини самолетни билети, но и за проучване на дестинации и идеи, които не сте взели предвид. 1. Secret Escapes Когато хотелите имат само няколко празни стаи, те често ги предоставят с отстъпка. Друг път пък хотелите имат пакетни отстъпки, ако останете определен брой нощувки. Secret Escapes проследява подобни сделки от цял свят, за да ви осигури висококачествено настаняване на ниски цени. 2. Airfare Watchdog Понякога дестинацията не е толкова важна. Важното е да пътувате без да надвишавате определен бюджет. При Airfare Watchdog можете да въведете най-близкото летище и да намерите най-евтините тарифи. Както при всяка машина за търсене на полети, можете да зададете ценови диапазон, да добавите филтри и да изберете любимите си авиокомпании. Макар че това е предимно сайт за полетни сделки, той работи и за хотелски резервации. 3. iCruise iCruise предлага информация за всички видове круизи. Информацията може да се сортира по цена, дата или маршрут, за да намерите по-лесно това което искате. 4. The Points Guy и The Flight Deal Тези два блога предоставят полезна информация за полети от реални хора. Може да преглеждате сайтовете редовно съдържанието им или да се абонирате за бюлетините им, за да получавате дневни актуализации. Единственият проблем с тези два сайта е, че не можете да търсите по дати на пътуване или по бюджет. 5. Holiday Pirates Ако знаете вашите дати на пътуване и вашият бюджет, защо трябва да се ограничавате само до круизи, хотели или авиокомпании? Holiday Pirates предоставя цялата ви нужна информация на едно място. Можете да филтрирате по категория, но най-добре е да добавите началната си точка и да кликнете върху "Go", за да видите всички възможни сделки. Алтернативно, добавете вашите дати за пътуване и вижте къде в света можете да получите голяма отстъпка. Вижте най-полезните приложения за пътуване