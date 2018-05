HTC са изправени пред доста проблеми в глобалния пазар на смартфони, но въпреки това компанията не се е отказала да се конкурира с другите производители. Тайванският бранд вече работи над нов модел от висок клас, който най-вероятно ще бъде представен на пазара с името HTC U12+. Благодарение на последните данни на TheVerge разбираме, че официалната премиера на устройството ще е на специално събитие на 23 май. Информацията бе потвърдена и от популярния блогър @evleaks, който разкри oще детайли какво да очакваме на тази дата. Спорен него слогана на събитието ще бъде "А Phone That Is More Than The Sum Off Its Specs" и ще се опита да привлече вниманието на потребителите с комбинация от характеристики, а не с една или няколко отделни функции. Прави впечатление, че HTC няма да следват популярната "Notch" мания въведена от iPhone X, която въвежда смартфони с прорез в горната част на дисплея. По този начин НТС ще се опитат да диференцират своето устройство от другите популярни модели с Android, които видяхме досега през 2018г. HTC U12+ ще се захранва от мощния Snapdragon 845 процесор с 6GB RAM и ще се продава във версии със 64GB и 128GB памет. В задната част са разположени две камери с 16 и 12-мегапикселови камери, които са допълнени от LED светкавица и сензор за пръстов отпечатък. Новият смартфон ще работи под управлението на платформата Android 8.0 Oreo и e оборудван с батерия със заряд от 3420mAh. Предстои да видим каква ще е цената на европейския пазар на НТС 12+. Още от Digital: Какви ще са водещите тенденции в смартфоните през 2018г.