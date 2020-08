Huawei постепенно изграждат собствена екосистема от приложения и дигитални услуги като алтернатива на Android. Новите смартфони на компанията вече разчитат на Huawei AppGallery и Huawei Mobile Services (HMS), за да предложат оптимални възможности за комуникация, гледане на мултимедия и забавление. Необходимостта от специфични приложения, които предоставят основните функционалности на модерните смартфони изисква удобен метод за синхронизация на устройства с различен софтуер. Така например купуването на смартфон на Huawei ще е свързано с прехвърляне на данните от старото устройство към новия хардуер. Успешното прехвърляне на информацията понякога може да е проблем, но компанията постоянно подобрява възможностите на своята екосистема. Вече има лесен и удобен начин да прехвърлите всички данни от смартфон с Android на ново устройство на Huawei. Решението се казва Huawei Phone Clone, както името подсказва е създадено да копира безпробмелно всичките ви данни. Новият софтуер може да се изтегли безплатно от Google Play за устройствата на компанията, които имат Google Mobile Services (GMS). Ако сте собственик на по-новите смартфони на Huawei трябва да откриете приложението в Huawei AppGallery, съобщава AndroidGuys. След като изтеглите приложението на двете устройства трябва да изберете полето "This Is Old Phone" на стария смартфон, от който ще копирате информация и "This Is The New Prompt" на новото устройство. Последвайте стъпките на екрана и верифицирайте QR кода. Сканирайте този символ от новия смартфон, използвайки QR четеца на старото устройства, който виждате на екрана. По този начин се създава Hotspot връзка между тях, което позволява трансфера на информация. Нотификация на началния екран ще ви информира за успешното свързване. Остава само да изберете информацията, която желаете да се копира и да изчакате самия трансфер. Неговата продължителност зависи от големината на файловете. Препоръчително е смартфоните да са заредени на 80% и да са поставени на твърда повърхност, тъй като пренасянето на данните е безжично. В края на процеса ще бъдете информирани за успешния трансфер на данните между старото и ново устройство. Още от Digital: Huawei разработват смартфон с пръстов отпечатък, който работи върху целия дисплей