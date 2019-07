Qualcomm официално представиха модифицирана версия на мощния Snapdragon 855 процесор, която е оптимизирана за гейминг, приложения с виртуална и добавена реалност. Новият процесор отново има осем ядра с Kryo 485 дизайна, които вече оперират на 2.96GHz, вместо 2,84GHz и Adreno 640 GPU модул с 15% по-висока производителност. Актуализираната версия се казва Qualcomm Snapdragon 855 Plus и също така има интегриран Snapdragon X50 5G чип. В момента са налични едва четири 5G модемa за смартфони и това са Qualcomm Snapdragon X50, Huawei Balong 5000, Samsung Exynos 5100 и MediaTek Helio M70. Доставките до производителите с Android, обаче са ограничени, тъй като Huawei не продават Balong 5000 на други компании, а Exynos 5100 и Helio M70 все още не са достъпни. Това на практика превръща Snapdragon X50 като единственото решение за производителите на Android в премиум сегмента. Подобренията в Qualcomm Snapdragon 855 Plus ще предложат алтернативно решение, което ще допринесе за популяризирането на 5G технологията на пазара. Qualcomm твърдят, че първите смартфони със Snapdragon 855 Plus ще са в продажба още преди края на годината. Asus вече са потвърдили, че ROG Phone 2 ще използва новия процесор на компанията, твърдят от Engadget. Moжем да очакваме и другите големи производители да проявят голям интерес към Snapdragon 855 Plus. Още от Digital: Процесорът Qualcomm Snapdragon 865 ще бъде произведен от Samsung