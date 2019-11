На 7 Ноември в страницата на популярният инсайдър Mukul Sharma в Twitter се появи пост който гласеше "The Samsung W20 5G could very well be the rebranded Galaxy Fold 5g." Той беше съпътстван от снимка, която изобразява предполагаемата покана за предстоящо събитие на 19 Ноември в което Samsung ще представят своя модел W20 5G.