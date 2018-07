Производителите винаги персонализират интерфейсите за своите устройства, а в EMUI лесно може да се види на какво държи китайската компания Huawei. Потребителският интерфейс е съвсем различен от този на Android. В тази статия от Android Pit ще ни покажат някои функции, които си заслужава да знаем, за да извлечем максимума от своя смартфон, независимо дали става въпрос за Huawei P10, Mate 10 Pro или Honor View 10. Как да персонализирате интерфейса Едно от предимствата на платформата EMUI е несъмнено степента на персонализиране, която тя предлага. 1. Промяна на фона: Settings>Display>Wallpaper>Set wallpaper>Gallery/Other. 2. Активиране на чекмеджето с приложения: Settings>Display>Home screen style>Drawer. 3. Изберете как да навигирате в системата: Settings>Smart assistant>System navigation. Тук можете да кажете на устройството си как да активира единствения навигационен клавиш за достъп до началния екран – дали да активира виртуалната лента за навигация (чрез персонализиране на комбинацията от клавиши) или да изберете опцията за бързо меню. 4. Промяна на бързите настройки: спуснете падащото меню и кликнете върху иконата на молив. 5. Промяна на оформлението и пренареждане на приложенията: Натиснете и задръжте някъде на началния екран и кликнете върху Настройки. В този раздел можете да реорганизирате приложенията си, дори чрез разклащане на смартфона си да ги пренаредите. 6. Показване на оставащия процент на батерията: Settings>Apps and notifications>Notifications and status bar>Battery percentage: Do not show/Next to battery icon/Inside battery icon. 7. Добавете информация за контакт на заключения екран: Settings>Security and privacy>Screen lock & passwords>Lock screen signature. Потопете се в менюто за дисплея Често подценяваме значението на дисплея и свързаните с него настройки. Не става въпрос само за нивото на яркостта, но и за възможността за промяна на цветовото изобразяване на показаното съдържание, както и за персонализиране на размера на шрифта. 1. Размер на шрифта: Settings>Display>Text size. 2. Промяна размера на елементите на интерфейса: Settings>Display>View mode. 3. Разделителна способност на дисплея: Settings>Display>Screen Resolution. 4. Яркост на дисплея: Settings>Display>Brightness. 5. Цветна температура: Settings>Display>Color temperature>Default/Warm/Cold. 6. Цветен режим: Settings>Display>Color mode>Normal/Vivid. 7. Филтриране на синята светлина на екрана: Settings>Display>Eye comfort. 8. Изключване на екрана: Settings>Display>Sleep>30 seconds (например, но може да изберете и друг интервал). 9. Преглед на приложение в режим на цял екран: Settings>Display>Full-screen display. 10. Ротация на екрана: Settings>Display>Auto-rotate screen/Smart rotate. 11. Увеличаване чувствителността на сензорния екран през зимата: Settings>Smart assistance>Gloves mode. Ускорете работата с устройството си В EMUI има някои функции, които е добре да активирате, защото те ще ви позволят да оптимизирате работата с вашия смартфон, като използвате по-малко жестове или стъпки. 1. Бързо откриване на файлове: прекарайте пръст надолу по началния екран и ще видите лентата за търсене. 2. Активиране на гласови команди: Settings>Smart Assistance>Voice control за отговор или отхвърляне на повиквания с гласа ви. 3. Извикване на контакт от заключен екран: Натиснете и задръжте клавиша за сила на звука и изречете името на контакта след сигнала. 4. Събуждане на Google Assistant: задръжте бутона Home и използвайте гласовата команда. 5. Отваряне на приложения чрез изписване на инициалите му на началния екран: Settings>Smart assistance>Motion Control>Draw. 6. Разделяне на екрана на две с кокълчето на пръста: Settings>Smart assistance>Motion control>Split-screen gesture. 7. Използване на два акаунта за WhatsApp / Facebook: Settings>Apps and Notifications>App twin. 8. Активиране на отключването с разпознаване на лице: Settings>Security and privacy>Face unlock. 9. Активиране на режим работа с една ръка: Settings>Smart Assistance>One-handed UI>Mini screen view. 10. Скрийншот: вместо класическата комбинация от бутона за намаляне на звука + Power бутона, почукайте няколко пъти по екрана с кокалчетата на пръстите си. Сигурност 1. Задаване на един или повече пръстови отпечатъка: Settings>Security and privacy>Fingerprint ID. 2. Създаване на лично пространство на смартфона: Settings>Security and Privacy>PrivateSpace. 3. Криптиране на снимки, аудио, видео и други файлове: Settings>Security and privacy>File safe>Enable 4. Блокиране достъпа до някои приложения: Settings>Security and Privacy>App Lock. Станете майстор с камерата 1. Активиране на режим Pro: Отворете приложението на камерата. Плъзнете пръста си отляво надясно и кликнете върху „Pro photo“ или „Pro video“. 2. Снимка от заключен екран: Кликнете два пъти бутона за намаляне на звука. 3. Бърз преглед на снимките в галерията: Отворете снимка в Gallery, мащабирайте и преминете към други снимки. 4. Избиране на няколко снимки наведнъж: Отворете папката, натиснете и задръжте върху снимката, която искате да изберете за няколко секунди, и прекарайте пръст, за да изберете останалите. 5. Създаване на боке ефект: Отворете камерата и кликнете върху иконата, която симулира отвора на обектива; сега кликнете върху обекта, върху който искате да се фокусирате, и снимайте. 6. Регулиране ефекта за красота: Кликнете върху иконата за портрет и плъзнете пръста си върху индикатора за красотата. 7. Забавление с AR: Активирайте AR лещи от менюто на камерата, кликнете върху AR в долната част и изберете ефектите, които искате да видите в реално време върху обекта, който снимате. 8. Режим „Artist“: Може да го използвате, за да трансформирате снимките си в комикси или да ги направите произведения на изкуството. 9. Прилагане на филтри преди снимане: Активирайте „Filter“ и след това кликнете върху трите кръга, за да видите деветте налични филтъра в реално време. 10. Сканиране на документ: Отворете камерата и кликнете върху „Document Scan“, рамкирайте документа и продължете със сканирането. Батерия 1. Активиране на режима за икономия на батерията: За да ограничите приложенията във фонов режим, деактивирайте автоматичната синхронизация на имейли и системни звуци. 2. Изберете режим „Ultra energy saving“. При аварийни ситуации този режим позволява използването на много малко приложения, което значително ограничава работата на потребителите. 3. Разберете какво се отразява зле на консумацията на енергия: Settings>Battery>Battery Usage. 4. Оптимизиране на потреблението: Изберете Settings>Battery>Optimize, след което кликнете върху съветите, които искате да приложите на практика. Други полезни съвети 1. Активиране на опциите за програмисти: Settings>About phone>Build number, кликнете върху това, докато не видите уведомлението за успешно активиране. 2. Нулиране на смартфона: Settings>Reset>Factory data reset. 3. Актуализиране на системата: Settings>System Update>Updater 4. Управление на две SIM карти едновременно: Settings>Wireless and networks>Dual SIM settings. 5. Настройки за стартиране на смартфона, за да се чуе алармата: В Settings>Smart assistance>Schedule power on/off задайте времето, в което да се включи, и след това часа на алармата. 6. Прехвърляне на данни от стария ви смартфон: Изтеглете Phone Clone на двете устройства (Huawei, Honor или Apple) и изберете данните, които искате да прехвърлите. 7. По-добро аудио изживяване: Settings>Sound>Huawei Histen audio effects (свържете слушалките към устройството или елементът няма да се появи в менюто). Вижте кои производители актуализират най-бързо софтуера на своите Android смартфони