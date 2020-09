Искало ли ви се е някога да тръгнете по магазините и да си накупите куп нови тоалети? Е, често това не се случва поради липса на време, средства и добро оправдание за това. Но пък може да изпитате същата тръпка с някое от приложенията от списък на Make Use Of с най-добрите модни игри за Android и iOS. 1. Covet Fashion (безплатно, налични са покупки в приложението) Covet Fashion ви предлага възможност да се докоснете до най-бляскавата мода, предлагана в момента на пазара. Дрехите са създадени от реални дизайнери и марки. Приложението е разделено на нива, като всяко ниво предлага поредица от предизвикателства, при които подготвяте своя манекен за определено събитие. Всеки път, когато приключите с обличането на манекена си и кликнете върху „I'M READY“ той се изправя пред група от други потребители, които гласуват за него. 2. Fashion Fantasy (безплатно, налични са покупки в приложението) Играете като богато момиче на име Лизи, живеещо в огромно имение. Помага ви големия ви брат Лукас. Чрез поредица от задачи, трябва да помогнете на героя си да се изкачи по модните стъпала до върха, да обиколи света, да изпробва нови дрехи и потенциално да получи короната за най-добре облечена жена. Това правите, като събирате скъпоценни камъни и монети, като се състезавате в модни конкурси. 3. Love Nikki - Dress UP Queen (безплатно, налични са покупки в приложението) Обичате ли аниме? Тогава ще харесате това приложение. Играете Ники, млада жена, благословена с превъзходен моден нюх. За да спечелите играта, трябва да си проправите път в седем държави, да изпробвате различни дрехи от различни стилисти, да печелите точки чрез изпълнението на различни модни задачи. Подобно на другите игри в този списък, като печелите в тези състезания, вие полуавате диаманти, злато и опит. Това ви помага да купувате нови дрехи. Вижте смартфонът, който вижда през дрехи и предмети (Видео)