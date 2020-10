Qualcomm продължават да бъдат най-големият производител на мобилни процесори за смартфони в индустрията. Компанията има силно присъствие сред смартфоните с Android, както в премиум, така и в средния ценови клас. Следващото поколение чипове на Qualcomm ще видим на специално събитие, което ще се проведе през декември. Компанията допълнително ще определят датата за премиерата и се очаква да следват същата стратегия, както и през миналата година. Това означава, че Qualcomm ще представят две различни конфигурации на новия си процесор от висок клас. Oсвен стандартният Qualcomm Snapdragon 875 ще бъде налична и по-мощна версия с името Qualcomm Snapdrgon 875 Plus. Припомняме ви, че преди година по същия начин станахме свидетели на премиерата на Qualcomm Snapdragon 865 и Snapdragon 865 Plus процесорите. Първоначално ще е наличен единствено Snadpragon 875, като "Plus" версията ще може да се използва в реални устройства с Android на производителите на по-късен етап, информира AndroidHeadlines. Популярният блогър Роланд Куандт потвърди информацията в своя Twitter акаунт. Неговите данни също така разкриват и какви са кодовите имена на процесорите. Оказва се, че Qualcomm са кръстили тестовите архитектури с имената "Lahaina", както и "Lahaina+". Стандартната версия има номер на модела SM8350. На този етап не разполагаме с информация за конкретните технически спецификации на процесорите. Qualcomm Snapdragon 875 и Snapdragon 875 Plus да бъдат произведени с 5-нанометрова технология Компанията също така е сключила екслузивна сделка със Samsung на стойност от $850 млн. Съгласно споразумението корейския производител ще получи правото да произведе 100% от всички бройки на двата процесора. Първият смартфон със Qualcomm Snapdragon 875 ще бъде Samsung Galaxy S21 (S30), който ще видим през първото тримесечие на 2021г. Партньорството между двете компании означава, че и другите устройства на Samsung, които ще видим през следващата година ще имат приоритет при използването на Qualcomm Snapdragon 875 и Snapdragon 875 Plus Още от Digital: Huawei са отворени към идеята да използват процесори на Qualcomm