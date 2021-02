Таргетирането на реклами е основния начин, по който компанията генерира приходи. Именно заради това Facebook постоянно ни подканват да споделяме повече информация в социалната мрежа. Полезен вариант е да премахнете историята на профила от вашия iPhone. Имайте предвид, че дори след като изтриете информацията за вашата активност oт менюто с настройки няма да попречи на партньорите на Facebook да споделят данни за сайтовете, които посещавате. Все пак е частично решение ще редуцира мониторинга над вашия акаунт. Fаcebook ще продължат да показват реклами, като промените ще ви извадят от приложения и уеб сайтове, което ще наложи да се логвате отново. Ако искате да спрете следенето на Facebook на iPhone трябва да спрете "Off-Facebook Activity" функцията от менюто с настройките. По този начин приложенията на трети страни няма да споделят активността ви в социалната мрежа. Ето как да го направите, според iPhoneHacks: 1. Отворете приложението Facebook на вашия iPhone. 2. Изберете "More" менюто в долния десен ъгъл. 3. Стартирайте последователно "Settings & Privacy > Settings". 4. Скролнете до полето "Your Facebook Information" и изберете "Оff-Facebook Activity" менюто. 5. Трябва да отворите "Clear History" и да потвърдите с бутона "Clear History" в син цвят от падащия прозорец. По този начин ще изтриете историята на активността във вашия профил. 6. Кликнете върху "Back" бутона и изберете "Manage Your off-Facebook Activity" опцията. 7. Менюто ще ви покаже всички приложения и уеб сайтове, които споделят данни с Facebook. Изберете менюто с три точни в горния десен ъгъл. 8. Изберете "Маnage Future Activity" опцията в долната част на екрана. 9. Facebook ще покаже съобщение, което обяснява как използват датата за активността на вашия профил. Кликнете върху бутона в долната част "Manage Future Activity". 10. Деактивирайте "Future off-Facebook Activity". Oще от Digital: Facebook имат план да сложат край на успеха на iPhone