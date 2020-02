Instagram предлагат разнообразни възможности да управлявате и контролирате хората, с които си общувате с приложението. Разработчиците постоянно ни изненадват с нови функционалности, като последната от тях се казва "Following Categories". Както името подсказва този инструмент ще раздели списъка ви с контакти на две различни групи. Първата от тях ще включва хората, с които най-често си пишете и общувате в т.нар. "Most Seen In Feed" категория, а другата е съответно за профилите, към които сте най-малко активни в Instagram и се казва "Least Interacted With". В тази секция ще виждате имената на потребители, с които не говорите често, както и такива, които често ви досаждат със съобщенията си. Идеята е да не губите време, а само с няколко кликвания да премахнете нежеланите от вас профили в приложението. По този начин лесно ще разчистите списъка с контакти, като се фокусирате единствено върху важните за вас хора и неща, които следвате в Instagram. Интеграцията на "Following Categories" ще ви предостави още повече контрол над съдържанието, което виждате, съобщава TechCrunch. За да тествате функцията е необходимо да ъпдейтнете към последната версия на приложението и да изберете "Following". След това ще видите двете нови категории, в които са разделени профилите, които следвате. Имайте предвид, че данните показани в тази секция са генерирани от активността през последните 90 дни. Със сигурност всяка функция, която ни позволява по-добре и ефективно да използваме профила си в Instagram ще се възприеме положително от потребителите. Новата актуализация на Instagram вече се разпространява до съвместимите устрoйства по цял свят. Още от Digital: Instagram вече ще скрива харесванията, коментарите и последователите на други потребители