Вашият iPhone винаги е в джоба ви и когато поискате може да го извадите и да изиграете някоя игра. Но наслаждавате ли се наистина на мобилните игри, които играете? Игрите никога не са били приоритет за Apple, за която и да е от платформите им. Всичко обаче се промени с пускането на iOS 13. В миналото можеше да използвате контролер с вашия iPhone или iPad, но той работеше само със сертифицирани MFi (Made for iPhone) модели, поради което не всички игри поддържаха контролери. Въпреки че сега можете да сдвоите PlayStation 4 или Xbox One контролери обаче, това не означава, че не се нуждаете от конкретен контролер за iOS. И това не е всичко. С iOS 13, Apple направи още една важна крачка напред в игрите на всички свои платформи. Затова от Make Use Of разглеждат основните опции, които правят iOS игрите по-добри от всякога. Apple Arcade ($ 4,99 на месец) За месечна такса получавате достъп до цялата библиотека с игри на компанията. Те са налични на вашия iPhone или iPad, както и на вашия Apple TV или Mac, работещ с macOS Catalina или по-нова версия. Всички тези игри имат поддръжка за контролер на macOS или Apple TV. Повечето имат поддръжка и на iOS. Steam Link (безплатно) Услугата Steam Link на Valve е достъпна за Android от известно време. А сега вече е достъпна и за iOS. Чрез нея може да стриймвате компютърни игри на вашия iPhone или iPad. Разбира се, това не е удобен начин да се наслаждавате на някоя игра докато сте навън, но е идеален за студените зимни вечери у дома. PS4 Remote Play (безплатно) Повечето хора не смятат PlayStation Vita за блестяща звезда от хардуерната гама на Sony, но джаджата имаше един основен нюанс: Remote Play, който ви позволява да играете PS3 и PS4 игри на Vita. Sony разбра това предимство и предложи Remote Play не само за Windows и за Mac, но и за мобилни устройства. Можете да използвате приложението PS4 Remote Play с контролите за сензорен екран, но ще имате по-добри резултати, ако използвате контролер. Собствениците на PS4 вече имат DualShock 4, така че няма нужда да купуват друг хардуер. На iPad приложението PS4 Remote Play върши по-добра работа, тъй като има по-голям екран. Все пак може да използвате и iPhone. Както очаквате, бързата и стабилна Wi-Fi връзка ще осигури най-добрите резултати тук. Колекции с ретро игри Ако не искате да стриймвате конзолни или компютърни игри или да се регистрирате за Apple Arcade, може да намерите някои прилични версии на класически игри, налични както за iPhone така и за iPad. SNK, Sega и други компании са предоставили единични игри, или в някои случаи колекции от игри достъпни на мобилни платформи. На страницата на Sega в App Store можете да изтеглите Sonic the Hedgehog и други добре познати игри. Повечето от тези игри поддържат MFi контролери, така че с iOS 13, те ще работят с вашите PS4 или Xbox One контролери. Вижте 8 класически игри за iPhone, които е добре да пробвате