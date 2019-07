От Make Use Of са събрали най-важните съвети и приложения, които можете да използвате, за да подготвите Android телефона си за спешни ситуации. Малко хора се замислят, че освен да ги забавлява, информира и свързва с любимите им хора, техният смартфон може да им е от голяма полза и при извънредни спешни ситуации. 1. Активирайте режима Lockdown Една от новите функции на Android Pie е Lockdown. С нея можете незабавно да изключите няколко настройки, които биха могли да изложат вашите лични данни на риск и неоторизиран достъп. За да активирате режима Lockdown отидете в „Settings“, превъртете надолу и ще видите „Security & location“, докоснете „Lock Screen Preferences“. Активирайте опцията „Show lockdown option“. 2. Актуализирайте информацията за спешни случаи Android има вградена полезна опция, която ви позволява да поставите важна информация за спешни случаи и контакти на заключения екран на телефона си. Разбира се, трябва първо да добавите необходимите данни. За тази цел преминете към Settings -> About Phone -> Emergency Information. Сега попълнете основните полета – вашето име, кръвна група, дали сте донор на органи, какви алергии имате и спешни контакти. За да прегледате запаметените данни, плъзнете нагоре върху заключения екран, докоснете „Emergency“, след това изберете „Emergency Information“. Имайте предвид, че тези стъпки могат да се различават в зависимост от производителя на телефона. Ако не можете да намерите опцията под споменатия раздел, опитайте да я потърсите. 3. Активирайте Emergency Alerts Когато има потенциална нова заплаха във вашия район, Android може да ви изпраща публично разпространени обществени бродкасти. Въпреки че обикновено телефонът ви е настроен да ги получава по подразбиране, трябва да се уверите дали това е така. Тази опция ще намерите в Settings -> Apps & Notifications -> Advanced -> Emergency Alerts. Тук можете да изберете кои видове сигнали искате да се актуализират и да изберете дали искате телефонът ви да вибрира за тях. 4. Използвайте вградения SOS пряк път В някои региони и на някои Android устройства има SOS пряк път. Когато го задействате, телефонът автоматично предава сигнал за бедствие и местоположението ви на местните служби за спешна помощ. В случай, че мобилните данни или местоположение на телефона ви не са включени, докосването на SOS прекия път ще ги принуди да се активират. Този метод се различава в зависимост от това къде живеете и какъв е телефонът ви. Samsung, например има по-усъвършенствано решение. Функция на тези устройства информира контактите ви, че имате проблем като им изпраща вашето местоположение, аудиозапис и дори снимки. Може да намерите тази функция в Settings -> Advanced features -> Send SOS messages. 5. Тествайте приложението Medical ID Ако смятате, че функцията за информацията за спешни случаи, която е вградена в Android е твърде ограничена и не се вижда лесно на заключения екран, опитайте приложение на трета страна. Едно такова приложение е Medical ID. То има безплатна и платена версия, чиято цена е $6,50. 6. Поддържайте връзка с Google Trusted Contacts Trusted Contacts на Google е приложение, което ви позволява да следите местонахождението на вашите близки. Можете да споделите местоположението си с вашите надеждни контакти в реално време и да поискате тяхното. Потребителите имат възможност временно или постоянно да предоставят достъп до своето местоположение и да го отменят, когато пожелаят. Нещо повече, има функция за спешна помощ, която автоматично споделя местоположението ви с доверените ви контакти, ако не отговаряте в определен период от време. Вижте 7 Android приложения, които ще ви помогнат да оцелеете сред природата