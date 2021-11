Google oбещаха на потребителите на устройства с iOS да получат достъп до тъмния режим на приложението. Компанията вече е готова с новата функция, което ще подобрява навигацията, особено когато шофирате вечер. Припомняме ви, че Dark Mode е наличен за смартфоните с Android от няколко месеца, като вече може да се използва и от iPhone. Първото нещо, което трябва да знаете, ако сте активирали системния Dark Mode е, че отварянето на "Settings>Display & Brightness" и изберете "Dark" това няма да включи тъмния режим. За да се възползвате от интегрираната функция в Google Maps трябва първо да стартирате приложението на вашето устройство. След това кликнете върху иконата с профилна снимка, която ще откриете от дясната част на вградената търсачка. Изберете последователно "Settings" и "Dark Mode" опцията, която ще откриете в "Using Maps" Когато кликнете на "Dark Mode" ще имате достъп до три различни опции, а именно "On", "Off" и "Same as device setting". Изборът на първвата възможност ще включи автоматично тъмния режим в Google Maps. Менютата ще показват съдържанието с бели букви на черен фон, за да предпазват максимално очите, съобщава TheVerge. Използването на Dark Mode намалява напрежението на очите, прави екрана по-удобен за четене и гарантира за по-дългия живот на батерията. Технологията AMOLED премахва и изискването за подсветка, като черния цвят се генерира с изключването на голям брой пиксели, които не консумират енергия. Добре е да знаете, че функцията се поддържа от Google Maps 5.83 версията на приложението за iOS. Още от Digital: Как да добавяме предпочитани локации в Google Maps