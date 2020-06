Пандемията от коронавирус разкри по категоричен начин различни истини за технологиите, които използваме. Само до преди няколко месеца никой не вярваше, че ще му се наложи да не излиза от дома си и да работи, учи и пазарува от дома. Но това се случи. И всички осъзнахме кои технологии имат повече негативни последици, отколкото ползи. Някой ден, може би не толкова скоро колкото ни се иска, но ще започнем да се връщаме към нормалния ритъм на живота и е добре до тогава да сме си извлекли нужните поуки от това, което сме преживели. От IDG Insider Pro споделят ценна информация за плюсовете и минусите на някои технологии, които станаха известни по време на пандемията. Ето каква е тяхната оценка за това кои технологии са показали положителен ефект в живота ни и кои - негативен. 1. Технологии, показали положителен ефект в живота ни - Интернет Имаше доста опасения, че Интернет няма да издържи на натоварването от използването на мрежата от всички онези хора, които работят и учат от вкъщи - да не говорим за милионите стрийминг видеоклипове, които се гледат денонощно. За щастие всички сбъркаха. Според Fastly, американска компания за облачни изчислителни системи, в района на Ню Йорк (Ню Джърси), който е най-тежко засегнатият район в САЩ, интернет трафикът е скочил с 44,6% през март, но скоростите на изтегляне намаляват само с 5,5 %. Докато в Калифорния трафикът се увеличава с 46,5 % през март, а скоростта на изтегляне остава до голяма степен непроменена. Това е страхотна новина, защото без интернет наистина щяхме да сме сами в домовете си. Без него не бихме могли да работим и учим от дома си, да не говорим за провеждане на видеоконференции с приятели и семейство, стриймване на съдържание, закупуване на стоки, и много други. - Облачните услуги Според глобална компания за анализ на интернет услугите ThousandEyes, доставчиците на облачни услуги са доста стабилни, въпреки увеличението на трафика. Microsoft Azure имаше проблеми да се справи с натоварването, но другите основни публични облачни услуги, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud и IBM Cloud се справиха отлично. Какво по-хубаво за големия брой потребители, които отдавна са свикнали да работят и споделят информация в облака? Очевидно подобен „успех“ ще наклони везните по посока на това подобни услуги да се подобрят и разширят като влияние сред потребителите. 2. Технологии, показали негативен ефект в живота ни - Приложенията за проследяване на контакти - нарушаването на поверителността на личния живот Тук попадат всички технологии свързани с проследяване на контакти. Те дават пълна информация за това с кого сте контактували и излязоха на светло поради нуждата да се знае с кого сте били във физически контакт, с цел предпазване от разпространяване на вируса. В тази връзка от The Electronic Frontier Foundation (EFF) алармираха, че в създалата се ситуация тези мерки може да са крайно наложителни, но когато кризата приключи, новите технологии за проследяване ще останат. За какво ще се използват те тогава? В условията на пандемия, правителствата трябваше да използват метода на идентификация и проследяване на контактите на заболелите, за да се справят с разпространението на коронавируса. Проблемът е, че следенето става без знанието или разрешението на потребителите. Например, Южна Корея следи заболелите от вируса чрез мобилните им телефони. Регионалното правителство в Ломбардия, Италия, следи данните за местонахождението на хората, за да провери дали те спазват правителствената заповед за социална дистанция. А Apple и Google следят контактите на болните от коронавирус в Съединените щати чрез техните iPhone и Android смартфони. Този вид „проследяване“ обаче не беше новост. Fitbit и Pokemon Go също следят локацията ви, така че и с тези данни може да се разбере с кого сте били в контакт. След масовото следене по време на пандемията обаче, все повече хора осъзнават проблема за поверителността на личния живот и въпросите дали няма да се премине от проследяване на контакти с цел ограничаване на пандемията до проследяване на контакти за политически цели стават все по-актуални. - Правителствените IT системи – остарели технологии, които възпрепятстват гражданите да получат необходимото Кой би си помислил, че през 2020 година все още ще се използват морално остарели програми, работещи на COBOL? Такъв е случаят в САЩ. Оказва се, че многото държавни програми за безработица и IRS са написани на COBOL. Техните разработчици обаче никога не са очаквали, че ще дойдат времена, в които заявките за обработка на данни ще се увеличат толкова много, че системите няма да имат технологичния ресурс да се справят с тях. Например, в Ню Йорк на ден са се регистрират по 345 246 безработни в периода от 29 март до 4 април. Това е 2 639,4 % увеличение спрямо същия период на предходната година. Нито старият код, нито по-старите мейнфрейм машини, на които той работи, могат да се справят с натоварването. Провалите от този род тепърва ще излизат наяве, тъй като безпрецедентният икономически натиск на пандемията от коронавирус ще разкрие други слабости в софтуера на държавните учреждения. Просто още не се знае кога и как ще се покажат. - Платформите за видеоконференции – проблеми със сигурността и теч на лични данни Във времена като тези, в които живеем, видеоконференциите са част от ежедневието ни. Това е причината и постоянно да попадаме на заглавия свързани с проблемите в сигурността и поверителността на тези услуги. Може би най-засегната е Zoom платформата, за чиито проблеми със сигурността вече има и нов термин - zoom-bombbing. Zoom обаче не е единствената програма за видеоконференции бореща се със сериозни проблеми в сигурността. Наскоро се появи информация за услугата WhereBy, според която гол мъж, влязъл във виртуална видео конференция в Норвегия и това е „изтекло“ в мрежата. За разлика от остарелите правителствени IT системи, тук проблемът очевидно не е в липсата на финансиране, а в липса на внимание към подробностите за сигурността, както наскоро обясни изпълнителният директор на Zoom, Ерик Юан. Той признава, че е подценил заплахата от тормоз, а думите му казват достатъчно сами по себе си за проблема: „Никога не съм мислил сериозно за това." Въпреки появата на по-сигурна версия - Zoom 5, проблемът е налице и едва ли скоро ще имаме достатъчно увереност за надеждността на продуктите на другите разработчици на програми за видеоконференции.