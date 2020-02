Lenovo представиха официално елегантните ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga в началото на януари. Новите устройства предлагат минимални хардуерни ъпдейти, спрямо своите предшественици. Именно това накара потребителите да предположат, че компанията подготвя още лаптопи от висок клас с този бранд. В интернет сега се появиха данни, които подкрепят това твърдение, тъй като са свързани с две предстоящи устройства от серията и се казват Lenovo ThinkPad X1 Next и ThinkPad X1 Nano, съобщава NotebookCheck. Конкретните спецификации все още не са известни. Наличието на думата "Nano" в името на единия модел е индикация, че това ще бъде компактно устройство. Няма да бъде изненадващо, ако този модел бъде по-малка версия на ThinkPad X1 Carbon, която предлага дисплей с големина от 11 или 12 инча. Съществува и вероятност устройството да бъде наследник на ThinkPad X1 Tablet, чиято последна версия дебютира официално преди две години. Сходна е ситуацията и с другия предстоящ модел: Lenovo ThinkPad X1 Next. Брандирането на устройството като "Next" предполага по-сериозни актуализации, които можем да очакваме от предстояю флагман. Изглежда, че Lenovo ще продължат да актуализират периодично своето разнообразно портфолио, за да запазят лидерската си позиция в световния пазар на лаптопи. Конкуренцията най-вече в лицето на Dell и HP се очаква да продължи да бъде изключително сериозна. Времето ще покаже дали предстоящите модели ThinkPad X1 Next и ThinkPad X1 Nano ще бъдат достатъчно атрактивни, за да реализират амбициозните им планове. Още от Digital: Новите лаптопи Lenovo ThinkPad имат АМD Ryzen 4000 Pro и Intel Core процесори от десета генерация