Аpple започнаха да разпространяват покани за събитие, което ще се проведе на 30 октомври. Очаква се на тази дата да видим няколко нови хардуерни продукта, сред които и iPad Pro (2018). Водещ акцент ще бъде и следващата генерация на MacBook Събитието ще се проведе под слогана "There's more in the making", а Аpple са подготвили множество покани с различна визия, което може да е индикация за впечатляващите нива на креативност на стилуса Apple Pencil 2.

Този аксесоар ще позволи на потребителите да извлекат максимума от таблетите. Анализаторите очакват iPad Pro (2018) да е наличен в две конфигурации, които разполагат с 10.5" и 12.9-инчови дисплеи. Самите екрани ще заемат почти цялото пространство в предната част, а минималните рамки около тях вероятно ще премахнат класическите Home бутони. iPad Pro (2018) ще предложи впечатляващо съотношение на екрана и тялото и няма да има TouchID сензор в предната част.

Едно от подобренията, което ни очаква в iPad Pro (2018) е включването на USB Type-C конектор, което ще позволи да гледате 4K видео на външни дисплеи, предаде mspoweruser. Потребителите ще могат да отключват устройството с нова версия на FaceID системата за лицево разпознаване. В задната част ще има подобрен магнитен конектор, като iPad Pro (2018) ще бъде по-тънък и лек от своя предшественик. Съществува вероятност Apple да покажат и дългоочакваната поставка за безжично зареждане AirPower.

