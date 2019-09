Търсите безплатни рингтонове за iPhone-а си? Не искате да посягате към телефона си всеки път, когато устройството на приятеля ви звъни, защото то звъни по същия начин като вашето? Изпитвате носталгия към старите неща? Е, от Make Use Of имат нещо за вас. От къде да вземете безплатни рингтонове за iPhone? Накратко – отвсякъде. Днес можете да създадете мелодии от песните, които притежавате, без да харчите и стотинка. Не е нужно дори да търсите компютър за това, вашият iPhone и приложението GarageBand ще свършат цялата работа. Ето какво трябва да направите: 1. Отворете приложението GarageBand и намерете песента, която искате да използвате като рингтон. 2. Докоснете и задръжте песента, след това изберете Share -> Ringtone. 3. Въведете име за рингтона. След това докоснете „Export“. Въпреки че създаването на рингтонове е лесна задача, може да не искате да полагате и тези минимални усилия. Защо сами да правите нещо, което се предлага наготово от приложения като Ringtone Maker и уебсайтове като Zedge, нали? Опитайте тези уебсайтове по-долу, за да видите дали мързеливата опция ви върши работа. Zedge Активната общност на Zedge захранва сайта с най-новите мелодии, тапети, пакети със стикери и видеоклипове. Всичко, което трябва да направите, е да използвате мощното поле за търсене, за да стесните вашия избор или да вземете мелодия от секцията „Trending“. В допълнение към уеб приложението Zedge има и приложение за Android и iOS. Когато използвате браузъра си, кликнете върху тона, за да го възпроизведете. Изтеглете го на компютъра си, след което можете да го прехвърлите на вашия iPhone. CellBeat На CellBeat ще намерите някои по-забавни категории мелодии – Drum, Bass, Children, Gospel, Hip Hop, Political, Soul. Информацията за всяка мелодия е доста подробна. Използвайте термини като „Most Recent“ (най-новите), „Most Downloaded“ (най-изтегляните), „Highest Rated“ (най-високо оценените) и „Most Views“ (най-гледаните) за филтри, за да изтеглите правилната мелодия за вашия iPhone. Мелодии за iPhone и Android се предлагат съответно като M4R и MP3 файлове. Tones7 Търсите още по-уникална мелодия? Tones7 предлага категории като Pets and Animals, Sayings, и World on Tones7. Разбира се, има ги и обичайните категории, ако искате да сте конвенционални. Добрата новина е, че ви дава достатъчно за търсене и изтегляне на вашия iPhone или Android устройство. Освен това, всички мелодии са безплатни. Notification Sounds Всички мелодии тук са извлечени от цифрови и аналогови синтезатори. Мелодиите на този сайт са дадени под лиценз Creative Commons и можете да ги изтеглите като MP3, M4R и OGG файлове. M4R е съвместим с iOS устройства. Mobile9 Трябва да изберете устройството си, преди този сайт да ви позволи да виждате мелодиите. Това помага да стигнете до рингтоновете, които работят с вашия телефон. След като се регистрирате и влезете в сайта, търсете чрез филтрите: „Нot“, „New“, „Best“ или „Editor’s Choice“. Сайтът твърди, че има огромна библиотека от 25 718 безплатни мелодии за iPhone, всички те се предоставят от общността. Вижте как да инсталираме и персонализираме мелодии на Android смартфон