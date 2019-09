Компанията прикова вниманието към себе си, публикувайки тийзър снимка на предстоящ суперавтомобил. Все oще не разполагаме с никакви други детайли за името и спецификациите на впечатляващия модел. Премиерата се очаква да стане факт на голямото автомобилно изложение Frankfurt Auto Show 2019, което ще се проведе между 10 и 22 септември. Слоганът към снимката също е доста обещаващ "Just Open Your Eyes To The Future". Прави впечатление, че дизайна на силуета, който Lamborghini искат да ни покажат наподобява визията на впечатляващия прототип с името Terzo Millennio. Въпросният модел бе показан за първи път преди две години и е плод на дългогодишни разработки на италианския производител. Асоциацията между предстоящия суперавтомобил и Terzo Millennio е свързана с атрактивните LED фарове и тяхната "Y-oбразна форма." Lamborghini Terzo Millennio е съвместен проект със специалисти на MIT и използва специализиран електрически двигател, както и усъвършенствана система за автономно управление. Концептуалният автомобил все още е само прототип и нямаме данни как ще изглежда финалната версия. Със сигурност участието на Lamborghini на автомобилното шоу ще бъде доста интересно, когато ще разберем и какви изненади ни е приготвила компанията. Oще от Digital: Най-добрите модели Lamborghini на всички времена