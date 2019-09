Концепцията за представяне на олекотена версия на Android, която е предназначена за смартфоните с по-слаб хардуер не нова. За първи път идеята намери реализация в премиерата на Android Go преди три години. Този софтуер продължава да бъде популярен сред устройствата с 1GB RAM. Обикновено "Go" версиите предлагат основните функции, но не и широкия набор от подобрения на всеки следващ Android. От GizmoChina ни информират, че Google са готови с Android 10 (Go Edition). Както името подсказва интерфейса на операционната система е базиран на Android 10, която бе представена преди няколко седмици. Компанията също така уточни, че "Gо" версията на операционната система ще гарантира на потребителите с около 10% по-бърза скорост на зареждане, в сравнение с Android Pie (Go Edition). Собствениците на бюджетни устройства ще имат достъп някои от най-добрите функционалности, сред които и дългоочаквания "Dark Mode" режим на платформата. Поддръжката на "Adiantum Encryption" e ключово нововъведение, което ще оптимизира работата на смартфоните с ограничени ресурси. Тази функционалност не изисква специализиран хардуер и ще гарантира максимална сигурност по подобие на премиум смартфоните с Android. Софтуерни оптимизации са позволили на Gооgle да намалят размерите на Android 10 (Go Edition), спрямо предходната версия. Новата платформа вече е достъпна в над 180 държави и ще може да се използва от повече от 1600 модела смартфони. Oще от Digital: Девет нови функции в Android 10, които може би не знаете