Осъзнавате ли, че само до преди 10 години приложенията за Android не съществуваха? Google Play стартира през 2008 година с 50 приложения, а през 2019 този брой нарастна до 2,8 милиона. И понеже в края на всяка година има тенденция да се прави ретроспекция на изминалите месеци, от cnet представят своята класация на най-добрите Android приложения за 2019 година. TikTok Въпреки че беше пуснато през 2016 г., едва през тази година приложението TikTok стана популярно. През месец ноември приложението надмина 1,5 милиарда изтегляния, като над 600 милиона са изтеглянията само през 2019 г. Трябва обаче да се отбележи, че тече разследване от правителството на САЩ за потенциални рискове за сигурността криещи се в приложението TikTok. Glitch Video Effects Google нарече приложението Glitch Video Effects „избор на потребителите на Play“. Ако все още не сте може да се възползвате от приложението за редактиране на видео, което ви позволява да правите снимки и видеоклипове и да добавяте повече от 100 филтри и ефекти в реално време. Можете да импортирате музика от телефона си и да я добавяте към видеоклиповете си. Можете също да импортирате видеоклипове от вашата лична галерия и да добавяте филтри, да променяте съотношенията на страните и да експортирате видеоклипове с висока разделителна способност и да ги споделяте в социалните медии. Повече от 10 милиона души са изтеглили Glitch Video Effects, според информацията в Play Store. Google Stadia През ноември Google стартира своята услуга за стрийминг на видеоигри, Stadia – платформа, която ви позволява да играете игри през телефони, лаптопи, настолни компютри и телевизионни екрани. Приложението Stadia действа като център, където можете да управлявате профила си, да настроите контролера си, да извършвате покупки и да играете игри (в зависимост от телефона си). Можете да изтеглите приложението Google Stadia от Play Store безплатно, но игрите си имат цени. Call of Duty: Mobile Call of Duty: Mobile е най-изтегляната мобилна игра, с повече от 100 милиона изтегляния само през първата седмица след излизането ѝ. Call of Duty: Mobile има повече от 6 милиона отзива в Play Store и 4,5 от 5 звезди. Disney Plus Стрийминг услугата на Disney, Disney Plus стартира през месец ноември с много фанфари и получи 10 милиона абонати само за един ден. Платформата включва около 500 филма и 7500 епизода на телевизионни предавания, включително класики на Дисни, както и Star Wars, Marvel, Pixar, и др. Можете да се абонирате за Disney Plus срещу $ 7 на месец и да изтеглите приложението на Android и iOS. Google Maps Google Maps съществува от 2005 г. Оттогава платформата се разшири и се превърне в едно от най-популярните приложения. През 2019 г. приложението Google Maps добави няколко нови функции за потребителите на Android, в това число режим инкогнито, скоростомер, отчитане на инциденти по пътя и отчитане на скоростта, което го прави още по-полезно. Ablo Google награди приложението за социална комуникация Ablo с наградата си Google Play Best App of 2019. Приложението ви свързва с произволни хора от целия свят и превежда вашите чатове и видео разговори в реално време, с цел да ви помогне да научавате за други култури, да практикувате език или да пътувате по целия свят. Ablo има повече от 1 милион изтегляния, според информацията в Play Store, и над 96 000 потребители са го оценили със средно 4,3 от 5 звезди. Можете да изтеглите Ablo безплатно от Play Store. Вижте 7 полезни Android приложения, които работят без Интернет