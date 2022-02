Мicrosoft се подготвят усилено за първият голям ъпдейт на операционната система през новата година. Въпросната актуализация е налична за разработчиците и ще предложи редица подобрения. Вече ви съобщихме, че първият ъпдейт за Windows 11 през 2022г. ще се казва Sun Valley 2. Разпространението на актуализациите се очаква през лятото. Няма да се налага да чакаме толкова дълго време, за да научим повече за функциите в Sun Valley 2. От Neowin сега пулбикуваха интересна информация, разкриваща доста от подобренията, над които експериментират от Microsoft в новия софтуер. Първото важно подобрение ще обхване визуалното представяне на Windows 11. Потребителите ще могат да персонализират начина, по който изглежда операционната система с използването на стикери при избора на уолпейпъри. Това ще е възможно с допълнителна опция "Аdd Stickers" от индивидуалната Personalization секция на Context Menu в операционната система. Следващата версия на Windows ще въведе и някои промени в менюто с нотификации. Така например ще можем да използваме новата опция "Set Priority Notifications", която се различавa от Focus Assistant. Oт Microsoft също така ще променят името на този интрумент на "Focus" в следващата версия на операционната система. Meнюто на Windows 11 вече ще предлага достъп до още една функционалност, предназначена да следи разхода на енергия и да поставя екологичен рейтинг на устройствата. Интересна новост ще бъде и режим, който е предназначен специално за таблетите. Активирането на функцията ще покаже и съобщение на екрана с текст "Automatically hide the taskbar when using your device as a tablet". Teпърва ще разбираме повече за подобренията в Sun Valley 2. Още от Digital: Windows 11 ще поддържа въвеждане на текст с глас