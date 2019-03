Ако имате Android телефон, много е вероятно да използвате браузъра Chrome. Той е удобен и лесен за използване, а с помощта на съветите на Android Police ще работите с него още по-бързо. Chrome има много скрити функции, които може да сте пропуснали, за това разгледайте тези полезни трикове. 1. Бързо копиране на текущия URL адрес Има няколко различни начина за копиране на URL адреса на дадена страница. Първо можете да натиснете „Share“ в главното меню и след това да изберете „Copy to Clipboard“. Друга възможност е да задържите пръста си върху адресната лента, това автоматично ще избере целия URL адрес - сега трябва само да натиснете „Copy“. 2. Получавайте известия от Facebook и Twitter в Chrome За Facebook, влезте в сайта на устройството си, докоснете иконата на менюто в горния десен ъгъл на страницата и превъртете надолу до Account Settings –> Notifications -> Turn on. За Twitter, влезте в mobile.twitter.com и натиснете бутона за известия. Трябва да видите опция за включване на известията. Ако не, натиснете бутона за настройки в горния десен ъгъл, изберете Push Notifications -> Turn on. 3. Изтегляне на уеб страница Ако интернет връзката е лоша, но искате да прочетете дадена уеб страница Chrome предлага решение. Използвайте бутона „Download page later“. Веднага щом имате добра интернет връзка, Chrome ще изтегли страницата и ще ви уведоми. 4. Докоснете дума, за да търсите с нея Когато докоснете дума или фраза в Chrome, ще се отвори меню. Натиснете иконата с три вертикални точки и изберете „Web search“. 5. Добавете Нome бутон На някои устройства „Нome“ бутонът се вижда в Chrome. Това е така, защото някои производители включват APK библиотеката „Chrome Customizations“ в системната папка, която задава стойностите по подразбиране за отметките и бутона „Нome“. Ако този APK не е на вашето устройство, може да направите следното. Поставете chrome://flags/#force-enable-home-page-button в Chrome, изберете „Enabled” от падащото меню и два пъти рестартирайте приложението. 6. Запазете страници като PDF файлове Както бе споменато по-горе, Chrome ви позволява да запазвате страници в телефона си за офлайн преглед. Но какво, ако искате да изпратите запазената страница на някого или да я изтеглите за постоянно във формат, който може да се прочете от други приложения? Чрез комбинирането на функцията за споделяне на Chrome и функцията „Print as PDF“ на Android това може да се постигне без допълнителни инструменти. Намерете страницата, която искате да изтеглите, и след това натиснете бутона Share. Изберете 'Print' от менюто за споделяне и променете опцията на „Save as PDF“. След това натиснете синия бутон, за да изтеглите файла. Тъй като форматът е PDF, файлът може да бъде отворен на почти всеки компютър, телефон или таблет. 7. Докоснете имейли, телефонни номера и адреси, за да ги използвате Когато докоснете имейл адрес, Chrome ще покаже бутон, за да напишете имейла (в имейл приложението ви по подразбиране). Докосването на адрес може да ви отведе до местоположението в Google Maps, а нискането на телефонен номер ще ви позволи да го наберете. 8. Увеличете мащаба на всеки уебсайт В много случаи сайтовете, оптимизирани за гледане чрез мобилни устройства, не позволяват на потребителя ръчно да увеличава и намалява мащаба. За щастие, Chrome има полезна функция за това. Отворете настройките на Chrome, натиснете „Accessibility“, и сложете отметка до „Force enable zoom“. Сега можете да мащабирате всяка страница. 9. Включете новото контекстно меню Вероятно вече знаете, че продължителното натискане върху изображение или линк ще доведе до отварянето на контекстното меню с различни опции. Например, можете да отваряте линкове в нови табове или да изтегляте изображения в телефона си. Понастоящем Google работи върху ново и подобрено контекстно меню, което можете да опитате в момента. Ще трябва да отворите chrome://flags#enable-custom-context-menu в Chrome, задайте падащото меню на „Enabled“ и рестартирайте браузъра. 10. Заглушаване на уебсайт или изцяло блокиране За да направите това, отворете настройките на Chrome и отидете на Site Settings > Sound. В горната част има универсален бутон за превключване и можете да добавяте допълнителни правила, като натиснете бутона плюс. Вижте как да стартираме Android приложения в браузъра Google Chrome от компютър