Оставянето на потребителски коментари и ревюта за различни продукти е от голяма полза за останалите хора, които смятат за в бъдеще да си купят въпросните устройства, да се възползват от определени услуги или да посетят дадено място. На този принцип дори работят различни платформи, като Foursquare, а от скоро, както Digital.bg вече писа и Google Maps ще въвежда такава социална мрежа.

Докато едни марки приветстват писането на коментари за продуктите си, други пък неочаквано ги премахват от опциите на сайтовете. Последният и доста фрапиращ случай за премахването на потребителските оценки и коментари се случи с Apple. В официалният интернет магазин на "отхапаната ябълка" вече няма такава опция.

С помощта на кеширащите функциио на търсачката на Google става ясно, че охраничението е въведено в нощта между 16 и 17 Ноември. Случайно съвпадение или реална причина, някои фенове на марката откриват в публикуваното на 16-ти видео от популярният Youtube влогър Fstoppers. То е със заглавие “Apple Fanboys, Where is your God now?” (Apple фенове, къде е вашият Бог сега?) и в него в продължение на 12 минути, гологлавият водещ чете негативни потребителски коментари от секцията в Apple.com, посветена на новият MacBook Pro 16.

За момента Apple нямат официално изявление по случая с премахването на потребителските коментари от сайта си. Ще припомним, че това не е първият път в който Apple спират хората да коментират. През 2016г., това се случи и в официалният Youtube канал на бранда.