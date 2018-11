Независимо дали слушате музика или провеждате разговори, вие разчитате много на високоговорителите на вашия iPhone. Но какво можете да направите, ако те не работят? Как можете да ги поправите? Можете ли да ги почистите от прах? Отговори на тези въпроси дават от Make Use Of. Разбира се, има случаи в които се налага да занесете телефона на сервиз. Но преди да направите това, разгледайте съветите дадени по-долу. Как да проверите дали вашите високоговорители работят Преди да преминем през някои основни неща, опитайте се преди това да стесните възможностите за възникването на проблема. Включете слушалките си. Ако можете да чувате музика през тях, но не и когато ги извадите, има вероятност нещо да не е наред с вашите високоговорители. Отидете на Settings > Sounds и се уверете, че опцията „Change with Buttons“ е включена. Това означава, че можете да използвате бутоните в лявата част на вашия iPhone, за да регулирате силата на звука. След като направите това, използвайте тези бутони, за да увеличите максимално силата на звука. Така ще разберете къде е проблемът в Ringer или Headphones. Ако е от слушалките, може да има нещо попаднало в жака. В този случай ще трябва да го почистите. Под „Ringer And Alerts“ преместете плъзгача нагоре или надолу няколко пъти. Трябва да чуете мелодията на звънене, дори ако устройството ви е включено в режим „Silent“. Ако не чувате нищо, определено има нещо нередно и вероятно ще трябва да оставите телефона на сервиз. Ако можете да чуете звук, макар и неясен, може да имате късмет. Основни причини за проблема с високоговорителите на iPhone Разбира се, може да има многобройни причини, поради които говорителите на вашия iPhone да не работят, така че нека започнем, като проверим няколко основни неща. Първо уверете се, че iPhone-а ви не е в режим „Silent“. Също така трябва да проверите дали iPhone-а ви не е свързан с друго устройство. Ако сте активирали Bluetooth, повикванията могат да бъдат прехвърлени към хендс-фри устройство в автомобила ви или към AirPods. За да разберете дали от това е проблема отворете Settings > Bluetooth. Друго нещо, което трябва да проверите е дали използвате последната версия на iOS. За целта отидете до Settings > General > Software Update. Това не би трябвало да се отразява на високоговорителите ви, освен ако проблема не е със силата на звука. Винаги обаче е добре да поддържате своята операционна система актуализирана. След като сте проверили тези неща, но проблема продължава, опитайте с рестартиране на устройството. Това е начин за решаване на много проблеми, без да се изтриват никакви данни. За iPhone 7 и по-стари модели, задръжте натиснати бутоните „Home“ и „Power“ за около 10 секунди. Ако обаче имате iPhone 8 или по-нов модел, трябва да натиснете бутона за увеличаване на звука, след това за намаляване на силата на звука, но трябав да направите това бързо. След това натиснете и задръжте бутона „Power“, докато се появи логото на Apple. Дайте време на телефона си да се рестартира и отново използвайте плъзгача под „Ringer And Alerts“, за да видите дали това е разрешило проблема. Как да включите високоговорителя на вашия iPhone По време на разговор, задръжте iPhone-а далече от лицето си, за да светне екранът му. Докоснете иконата на високоговорителя (Speaker) в горната дясна част на решетката. Това ще ви позволи да участвате в разговора, без да държите телефона до ухото си. Ако сте свързани към отделен високоговорител през Bluetooth, ще се покаже изскачащо меню, което ви позволява да изберете от къде да се проведе разговора. Но ако искате всички повиквания да минат през високоговорителите, отворете Settings > General > Accessibility > Call Audio Routing. След това можете да превключите от „Automatic“ на „Speaker“ или „Bluetooth Headset“. Как да почистите високоговорителите на вашия iPhone Прахът може да повлияе на силата на звука или ако в порта за слушалките ви има прах или мръсотия iPhone-а ви може „да се заблуди“, че е свързан с външно устройство. Важно е да поддържате всички части на телефона чисти, но разбира се трябва да почиствате телефона си много внимателно. Най-добрият начин за почистване е като използвате флакон с въздух под налягане. Това е най-лесният начин за премахване на всякакви замърсявания, без да се повреди устройството ви, защото достигате до труднодостъпни места, без да е необходимо разглобяване. Използвайте го от разстояние, на няколко сантиметра от телефона. Как да усилите звука от iPhone-а си Възможно е изобщо да няма проблем с високоговорителите ви. Може би просто искате звука от вашия iPhone да е по-силен. В такъв случай, опитайте да поставите телефона си върху по-проводима повърхност. Изпробвайте върху дърво или метал, или поставете устройството си в купа, това също може да помогне. По същата логика, не трябва да поставяте своя iPhone върху нищо, което абсорбира вибрациите, като например върху хартия. Вижте как да настроим iPhone да не издава звук, когато го включим да се зарежда