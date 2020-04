Понастоящем повечето хора общуват единствено чрез видеоконферентна връзка с колегите си, семейството и приятелите си. Ако сте изправени пред финансови затруднения, най-добре е да използвате безплатна услуга. Въпреки, че Zoom е най-популярното приложение за видеоконференции в момента, има и други приложения, които позволят на хората да се срещат онлайн, безплатно. От The Verge изброяват няколко от най-известните приложения за видеоконференции, както и няколко популярни приложения за текстови чат, които включват функции за видеоконферентна връзка. Струва си да се отбележи, че повечето от тях са безплатни, но някои предлагат достъп до допълнителни платени функции. Има редица приложения, които не са включени тук, като Facebook, WhatsApp и FaceTime, които ви позволяват да провеждате видео чатове, но те изискват всички участници да бъдат членове на конкретното приложение (Facebook, WhatsApp) или да използват конкретен тип устройство (FaceTime). Zoom Zoom се превърна в едно от най-популярните приложения за видеоконференции, до голяма степен заради лесния си за използване интерфейс. Zoom е най-вече за корпоративна употреба, но също така има безплатна основна версия за физически лица. Тази версия позволява да се срещнат до 100 потребители, но има 40-минутно ограничение за срещи на повече от двама души, което за много от нас е доста ограничаващо. Zoom предлага помощ и съвети на новите си потребители. Skype Meet Now Функцията Meet Now на Skype (която се активира чрез бутона „Meet Now“ в лявата част на приложението), позволява провеждане на видеоконферентна връзка. Според уебсайта, максималният брой участници варира в зависимост от вашата платформа и устройство. Всъщност има отделна страница, която има за цел да ви позволи да създадете безплатна видео среща, без да се регистрирате за услугата, но потребители алармират, че постоянно получават съобщение за грешка. Така че, ако ще използвате Skype, най-добре е да изтеглите приложението. Така ще може да записвате видео разговорите си, да замъглявате фона зад вас и да споделяте презентации. Cisco Webex Webex е приложение за видеоконференции, което съществува от 90-те години на миналия век. То беше купено от Cisco през 2007 година. Въпреки че е известна главно като бизнес приложение и продължава да се концентрира върху компаниите, то има доста щедра безплатна версия, която си струва да проверите. След създалата се извънредна ситуация в резултат на Covid-19, компанията разшири характеристиките на безплатната версия от 50 на 100 участници, отърва се от 40-минутния лимит за срещи и добави възможности за гласови повиквания. StarLeaf Ако не сте компания, може да не сте чували за StarLeaf. Това е платформа за големи компании, не се посочват цени на уебсайта на компанията, трябва да се обадите на мениджър. Но сега компанията предлага своя основен продукт за видео разговори и съобщения безплатно за онези, които се опитват да поддържат връзка с близки и приятели по време на пандемията. Видео разговорите може да са между 20 души максимум и с продължителност максимум 46 мин. Jitsi Meet Toвa e друго приложение за видеоконференции, за което вероятно не сте чували. Jitsi Meet е платформа с отворен код, която ви позволява лесно да се срещате онлайн, като навигирате до сайта и кликнете върху „Go“. Ако имате технически познания може дори да изградите своя собствена видео връзка чрез Jitsu Videobridge, но повечето хора ще са доволни от бързата уеб версия, която предлага много функции – до 75 участници, публичен или частен чат, замъгляване на фона (понастоящем в бета версия), интеграция с Slack, Google Calendar и Office 365. Видео срещи с приложения за чат Много от нас вече използват Slack и / илу Microsoft Teams. Ако се чудите дали можете да използвате безплатна версия на Slack или Teams за видео срещи, ето малко информация: Slack Slack е създаден главно за текстов чат (и е в процес на внедряване на нов дизайн), но все пак ви дава възможност да извършвате гласови и видео разговори. Ако сте в безплатната версия на Slack, можете да осъществите видеообаждане до физическо лице. Но ако искате да бъдете домакин на среща между няколко души и искате да го направите безплатно, ще трябва да потърсите алтернатива. Microsoft Teams Microsoft Teams е конкурент на Slack. Тъй като е част от екосистемата на приложенията на Microsoft. Добра идея е да го ползвате, ако искате да си сътрудничите върху различни документи на Office. В момента Microsoft предлага на преподавателите и тези, които плащат за G Suite, възможността да използват Office 365 E1 безплатно в продължение на шест месеца. Хората, които използват Gmail или други безплатни приложения, се пренасочват към Skype. Вижте 5 начина за споделяне на файлове с вашите колеги, докато работите от вкъщи