NVIDIA бяха изключително активни на GTC 2021 конференцията, на която разкриха доста детайли за бъдещите си планове. Голям интерес привлече Grace чипа, който е предназначен за следващото поколение центрове за данни. Тази архитектура, обаче няма да бъде представена преди 2023г. Компанията подготвя и изненади за геймърите с предстояща серия видео карти с името Ampere Next. Възможно е финалното име да бъде различно, но премиерата е насрочена за 2022г. Две години по-късно NVIDIA предвиждат премиерата на актуализирана версия на видео картите, която засега е обозначена като "Ampere Next Next". Много вероятно е платформите да дебютират на пазара като GeForce RTX 4000 Series и респективно RTX 5000, чиято премиера ще е през 2024г. Teхническите параметри остават неизвестни, тъй като има доста време преди финалната версия да дебютира на пазара. Новите CPU модули ще се разработват съвместно с GPU архитектурите Grace и Grace Next, които ще видим през 2023г. и 2025г., информира TechSpot. Третият елемент от новата хардуерна архитектура представлява Data Processing Unit (DPU) изчислителни звена с името Bluefiled. В този случай също ни очакват две версии, които трябва да бъдат налични през 2022г. и 2024г. От NVIDIA обещават впечатляващи подобрения по отношение на максималната производителност. Така например Bluefield-3 ще е с 10 пъти по-бърз хардуер, докато Bluefield-4 се очаква да предложи 100-кратно увеличение. NVIDIA се надяват по-бързо да преминат към усъвършенствани 3-нанометрови технологии на TSMC, което ще позволи създаването на GPU с повече от 100 млрд. транзистори. При всички положения ни очакват много интересни събития около компанията в следващите години. Още от Digital: Следващото поколение видео карти ще са 71% по-бързи от NVIDIA GeForce RTX 3080