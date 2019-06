Motorola подготвят премиерата на още един смартфон, който разполага с впечатляваща камера, която поддържа 48-мегапикселова резолюция. Компанията вече представи атрактивния Moto Z, който също има подобен обектив. От mspoweruser ни информират, че вече се провеждат тестове със смартфон, чието официално име ще бъде Motorola One Pro. Най-интересното е, че това ще бъде първото устройство на компанията с четворна задна камера. Именно това ще е основната разлика между Motorola One Pro и вече представените Moto Z и Moto Z4. Все още не разполагаме с информация за техническите спецификации на другите три камери. Oчакванията са устройството да е позициниорано в премиум сегмента и да работи под управлението на Android One. Toва означава, че ще получавате максимално бързо софтуерни ъпдейти и пачове за сигурност за поне три години. Моtorola One Pro ще бъде представен преди края на годината. Първият смартфон с четворна задна камера на компанията ще има 6.2-инчов дисплей с "Waterdrop" прорез в горния ъгъл и вграден сензор за отпечатък в екрана. Бързата скорост на работа ще се гарантира от Qualcomm Snapdragon 855 процесор, който е допълнен от 6GB RAM. В долната част ще има класически 3.5-милиметров аудио жак и USB Type-C конектор, а вградените високоговорители са над дисплея. Motorola One Pro ще е наличен в поне три цвята, но все още не знаем цената. Още от Digital: Трябват ли ни повече от три основни камери в смартфоните