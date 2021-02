Apple представиха първите смартфони iPhone, които поддържат 5G скорости през октомври. Компанията отчита високи продажби на новата серия, която включва четири модела с различни функционалности и размери на дисплеите. iPhone 12 mini е най-слабо продавания модел, но въпреки това скоро Аpple потвърди, че над 1 млрд. потребители използват iPhone. Компанията също така е част от Next G Alliance, чиято цел е да ускори разработването и нов мрежови технологии. Членовете на организацията са още Google, Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Keysight Technologies, LG Electronics, Mavenir, MITRE и VMware. Водещ приоритет за Next G Alliance е 6G технологията. Амбициозният проект се управлява от ATIS - търговска организация с широка мрежа от доставчици, дистрибутори и партньори в технологичната индустрията. Преминаването към 6G технологията ще предостави впечатляващи подобрения в скоростта, спрямо възможностите на 5G мрежите. От Apple също ще допринесат за развитието на Next G Alliance със собствени 6G решения. Вече е стартирала процедура за набиране специалисти, които да работят изцяло върху този проект. Новият екип ще проектира и тества безжични комуникационни системи от следващо поколение, които обещават следващата голяма революция в мобилната индустрия. Учените смятат, че 6G технологията може да достигне теоретични скорости, които са 100% пъти по-високи от максималната производителност на 5G мрежите. Apple искат да инвестират още в ранните етапи на технологията, за да изпреварят своите конкуренти и предложат иновативни подобрения в разработката на 6G. Бъдещите успехи на екипа, за който компанията сега набира научни специалисти ще допринеce и за постигането на целите на Next G Alliance. Набирането на специалисти за новия проекта също така е част от стратегията на Apple да създава собствен хардуер, който започна с M1 процесора. Още от Digital: 6G мрежите със скорост от 1000Gbps ще станат реалност през 2028г., според Samsung