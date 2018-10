По-голямата част от потребителите на Android използват приложението Google за търсене на информаиця и изображения в мрежата. Но през годините, компанията допълни основното си приложение с множество нови функции. Различни приложения от трети страни предлагат тези функции, но защо да пълните паметта на телефона си с приложения, от които реално нямате нужда. От Make Use Of са събрали 9 вида Android приложения, които можете да замените с приложението Google. 1. Напомняния Приложението Google ви позволява лесно да конфигурирате напомняния въз основа на местоположение или време. Можете да добавяте задачи по няколко начина. Можете да помолите Google Assistant чрез натискане на иконата на микрофон или просто да въведете заявка в полето за търсене. Ако предпочитате, може да отидете в секцията „Reminders“ като натиснете иконата за меню (три хоризонтални линии), намиращо се в долния десен ъгъл на приложението Google и да докоснете иконата „Plus“. Там ще намерите и списък на вашите активни и минали напомняния. Можете да кликнете върху някое от тях, за да ги редактирате или изтриете. 2. Времето Дългогодишна функция на Google приложението е възможността да проверявате времето. За да разберете прогнозата за местоположението си, имате две опции – да попитате Google Assistant или от началната страница на приложението Google, където прогнозата е достъпна като карта. Докосването на триточковото меню в десния край на картата ще ви позволи да сменяте от ° F на ° С или да активирате актуализации. Освен това можете да добавите пряк път към подробната страница за времето към началния екран на телефона си. За да направите това, докоснете картата за времето или търсете с нея в интернет. Приложението ще ви попита дали искате да имате пряк път на началния екран. Изберете „Add“ и поставете иконата където желаете. 3. Подкасти Можете също така да следвате и слушате любимите си подкасти директно от приложението Google. Извършете търсене за конкретен, докоснете бутона „Follow“, за да получавате актуализации в емисията си и бутона „Play“, за да започнете да слушате. 4. Калкулация В приложението Google има вграден калкулатор. За да се възползвате от него, в адресната лента въведете „calculate the tip или tip calculator“. 5. Списък за пазаруване Приложението Google ви позволява също така да създавате списък за пазаруване. Няма обаче вградено мини-приложение за това, а ще трябва да разчитате или на Google Assistant, или от настройките на приложението да се отправите към уеб приложение за тази цел. 6. Новини Един от първите елементи, които ще видите, веднага щом отворите приложението Google, е новини и съдържание, което според алгоритмите на Google трябава да ви хареса. Това, което може да не знаете е, че има възможност да персонализирате конкретно вида на съдържанието, доставено в емисията ви. За да направите това натиснете иконата на три хоризонтални линии в долния десен ъгъл и след това докоснете „Customize“. По-голямата част от статиите, които се показват във вашата емисия, са съобразени с вашите предпочитания и история на търсенията ви. Ако обаче има такава, която не ви допада, можете да докоснете триточковото меню на картата, където ще намерите три възможности: да скриете конкретната новина, да прекратите изцяло темата или да блокирате уебсайта. 7. Запазване за по-късно Можете да запазвате статиите, които сте чели, изображенията, които сте гледали, или местата, които сте търсили в приложението Google. Когато отворите линк, в горната част ще видите икона за отметка. Докоснете я и статията ще бъде добавена към любимите ви. Те са налични в опцията „Saved“ в последния таб на приложенеито. 8. Валутен калкулатор Можете да напишете определена заявка като например „$5 in BGN“ („Колко са $5 в български лева“). 9. Преводач Може да получите достъп до мини версия на Google Translate от приложението Google. Можете да превеждате фрази като в полето за търсене въведете например „Hello in French“ („Как е „Здравей“ на френски?“). Вижте 5 полезни услуги на Google, които може би не знаете